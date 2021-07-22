Официально: объем средств на счетах эскроу в Севастополе почти достиг 5 млрд рублей

На 1 июня 2021 года в Севастополе раскрыто 42 счета эскроу, средства с которых в сумме 145,4 млн рублей перечислены застройщикам за построенное и сданное в эксплуатацию жилье. Всего в Севастополе объем размещенных на счетах эскроу средств достиг 4,9 млрд рублей. Количество счетов эскроу, открытых в регионе для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, на указанную дату составило 1305. Столько квартир уже строится по новому механизму финансирования строительства жилья. Напомним, вступившие в силу с 1 июля 2019 года изменения в Федеральный закон N 214-ФЗ поменяли правила работы на строительном рынке. Застройщики не могут воспользоваться деньгами дольщиков до момента сдачи объекта в эксплуатацию. Все накопленные средства пайщиков хранятся на специальных счетах банка – эскроу-счетах, а застройщики возводят объект на собственные средства, или получив банковский кредит.
Достроить жилье, привлекая средства дольщиков напрямую, возможно было при условии готовности дома на 30% на 1 июля 2019 года с долей проданных квартир не менее 10%. Теперь застройщики работают, используя исключительно механизм эскроу. Покупатель перечисляет в банк деньги, а продавец-застройщик получает доступ к ним после ввода дома в эксплуатацию. Данная схема максимально прозрачна и не допускает на рынок недобросовестных девелоперов, — цитирует пресс-служба заместителя управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Юрия Соломенника.
За год количество счетов эскроу и объем привлеченных средств в Севастополе увеличились соответственно в 4,9 и 6,3 раза. При этом средняя процентная ставка по кредитам, выданным застройщикам, использующим счета эскроу, в Южном федеральном округе продолжает снижаться, на 1 июня она составила 2,37%.
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