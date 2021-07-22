Официально: объем средств на счетах эскроу в Севастополе почти достиг 5 млрд рублей

На 1 июня 2021 года в Севастополе раскрыто 42 счета эскроу, средства с которых в сумме 145,4 млн рублей перечислены застройщикам за построенное и сданное в эксплуатацию жилье. Всего в Севастополе объем размещенных на счетах эскроу средств достиг 4,9 млрд рублей. Количество счетов эскроу, открытых в регионе для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, на указанную дату составило 1305. Столько квартир уже строится по новому механизму финансирования строительства жилья. Напомним, вступившие в силу с 1 июля 2019 года изменения в Федеральный закон N 214-ФЗ поменяли правила работы на строительном рынке. Застройщики не могут воспользоваться деньгами дольщиков до момента сдачи объекта в эксплуатацию. Все накопленные средства пайщиков хранятся на специальных счетах банка – эскроу-счетах, а застройщики возводят объект на собственные средства, или получив банковский кредит.