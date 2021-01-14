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Официально: по итогам 2020 года исполнение ФЦП в Севастополе - 93,8%
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Официально: по итогам 2020 года исполнение ФЦП в Севастополе — 93,8%

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:54 14.01.2021

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, исполнение ФЦП в регионе по итогам 2020 года составило 93,8%.

Главное – мы ввели 11 объектов и шесть объектов введем в январе. Кроме того, мы зашли на 46 контактов, которые уже строятся в этом году, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

В 2021 году на реализацию ФЦП в Севастополе выделено еще больше средств — 25 млрд рублей. Михаил Развожаев заявил, что благодаря Президенту и Правительству РФ у Севастополя есть инструменты, которые позволяют успешно реализовать программу.

Официально: по итогам 2020 года исполнение ФЦП в Севастополе - 93,8%

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