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Официально: под наблюдением медиков в Крыму уже 811 человек, 38 – в условиях стационара
Фото: imag.one

Официально: под наблюдением медиков в Крыму уже 811 человек, 38 – в условиях стационара

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:58 24.03.2020

Подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией в Крыму по-прежнему один. Здоровье евпаторийца вне опасности. Врачи говорят о «положительной динамике«.

По информации минздрава РК, всего под динамическим наблюдением находится 811 крымчан, 38 человек госпитализированы. Почему «наблюдаемых» стало больше? За счет «возвращающихся» на полуостров (и их контактов).

КПП продолжается санитарно-карантинный контроль. 108 лицам, которые пересекли границу выдано постановление. На утро 24 марта обследовано 1168 человек. За сутки 50 человек. 7 лиц прибыли в Крым из неблагоприятных стран: Германия и Египет, — рассказал заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и г. Севастополю Дмитрий Крутиков.

По состоянию на 23 марта, всего в России зафиксировано 438 случаев заражения новой инфекцией, 71 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных находится в Москве.

Официально: под наблюдением медиков в Крыму уже 811 человек, 38 – в условиях стационара

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