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Официально: под наблюдением в Крыму, в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, - 754 человека
Фото: Twnews.se

Официально: под наблюдением в Крыму, в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, — 754 человека

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:08 23.03.2020

По информации минздрава РК, на данный момент под динамическим наблюдением в Крыму находятся 754 человека, 38 – в условиях стационара. Официально подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией – один. Гражданам старше 60 лет, находящимся под динамическим наблюдением в Республике Крым в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, оказывается особое внимание со стороны медицинских работников.

Под наблюдением 33 человека старше 60 лет. Со стороны медицинских работников к ним особое внимание, — рассказал министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

Вместе с тем, Игорь Чемоданов сообщил, что пациент, с единственным случаем подтверждения коронавирусной инфекции в Крыму, по-прежнему находится в удовлетворительном состоянии, и опасений за его здоровье нет.

Официально: под наблюдением в Крыму, в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, - 754 человека

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