Официально: посольство России пригласило администрацию США официально посетить Крым

Российская сторона расценивает высказывания госсекретаря США Майкла Помпео по Крыму как оторванные от реальности, Вашингтону лучше бы повлиять на Киев для выполнения минских соглашений. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении посольства РФ в США. Напомним, Майкл Помпео в среду выступил с утверждением, что Крым якобы является территорией Украины и призвал Россию «прекратить оккупацию» региона. По его словам, в соответствии с «Крымской декларацией», принятой в июле 2018 года, США «не признают и никогда не признают притязания России на суверенитет над полуостровом».

Обратили внимание на очередное оторванное от действительности заявление госсекретаря США Майкла Помпео по Крыму. Отмечаем, что американские власти за прошедшие шесть лет так и не удосужились посетить полуостров и увидеть своими глазами реальное положение дел, — заявили в диппредставительстве.

Американским политикам «пора бы уже давно запомнить, что Крым — это Россия, вопрос закрыт окончательно и бесповоротно«, уверены российские дипломаты.

Предлагаем США перестать вводить общественность в заблуждение. Лучше направить американские усилия на обеспечение выполнения Киевом обязательств по минским соглашениям, — подчеркнули в посольстве.

В официальном заявлении также отмечается:

Крым за последние годы активно развивается. Уровень и качество жизни крымчан ощутимо выросли по сравнению с украинским периодом. В российском регионе в полной мере учитываются интересы всех нацменьшинств. Федеральными властями на системной основе уделяется большое внимание реализации интересов крымских татар, оказывается существенная поддержка духовной и религиозной жизни общины. Законодательно оформлены механизмы обеспечения прав этого народа, а его язык, согласно конституции Республики Крым, стал одним из государственных.

В посольстве подчеркнули, что в Крыму и Севастополе в любой момент готовы принять представителей администрации США (в официальном статусе).

Уверены, что после такого визита все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты. Попытки игнорировать либо отвергать общенародное решение на референдуме воспроизведением заезженных штампов об «аннексии» и «оккупации» некорректны и носят искусственный характер, — говорится в заявлении.

Дипломаты даже привели повод для визита на полуостров американской делегации.