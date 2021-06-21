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Официально: Роспотребнадзор закрыл пляжи в регионах Крыма, пострадавших от стихии
Фото: Андрей Бурдейный, Facebook, Humans of Yalta - Люди Ялты

Официально: Роспотребнадзор закрыл пляжи в регионах Крыма, пострадавших от стихии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:14 21.06.2021

Роспотребнадзор официально закрыл пляжи в районах Крыма, пострадавших от наводнений.

В связи с ухудшением качества морской воды, межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях, — говорится в сообщении ведомства.

Закрытие пляжей аргументировано профилактикой острых кишечных инфекций, вирусного гепатита А и дизентерии среди населения.

Организован полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Проводится контроль условий проживания и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей. Усилен контроль обеспечения населения подтопленных территорий безопасной питьевой водой, привозной водой, а также водой из поверхностных и подземных источников. Каждые два часа проводится лабораторный контроль качества питьевой воды, — сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.

Уточняется, что речь идет о территориях Керчи, Ленинского района и Большой Ялты.

С целью мониторинга за санитарно-эпидемиологической ситуацией и оперативного принятия мер Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю организована работа всех необходимых сил и средств Межрегионального управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе», в том числе в выходные дни, — подчеркнули санитарные врачи.

Ситуация остается на контроле в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.

PS. Однако в соцсетях немало фото с заполненными сегодня ялтинскими пляжами. Например, Массандровском, о котором говорится, что стихия обошла его стороной.

Ялта. Массандровский пляж работает в обычном режиме и готов принимать гостей. Стихия, к счастью, обошла стороной. Благодаря восточному течению, весь мусор ушел на запад Ялты. К сожалению, купание пока запрещено. Берегите себя! Температура моря +21°С. 20 июня 2021, — запись из сообщества Humans of Yalta — Люди Ялты.
Humans of Yalta - Люди Ялты

Фото: Андрей Бурдейный, Facebook, Humans of Yalta — Люди Ялты

 

Официально: Роспотребнадзор закрыл пляжи в регионах Крыма, пострадавших от стихии

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