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Официально: ситуация со станцией «Скорой помощи» в Евпатории взята на контроль
Фото: ФБ

Официально: ситуация со станцией «Скорой помощи» в Евпатории взята на контроль

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 10:36 16.05.2020

В связи с опубликованием в социальной сети Facebook обращения сотрудников Евпаторийской станции «Скорой помощи», министерство здравоохранения Республики Крым сообщает:

Сложившаяся ситуация взята на особый контроль минздрава республики. На данный момент для выяснения обстоятельств, послуживших причиной подписания и опубликования обращения, директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергей Олефиренко проводит встречу в г. Евпатория с представителями станции.

Кроме того, в понедельник, 18 мая, будет проведена встреча коллектива станции с министром здравоохранения Республики Крым Игорем Чемодановым и председателем Крымского республиканского комитета профсоюза медицинских работников Ольгой Турчаниновой, в расширенном формате, в рамках которой будут заслушаны все жалобы и замечания сотрудников, в том числе по обеспечению средствами индивидуальной защиты, стимулирующим выплатам за работу с пациентами с коронавирусом.

Уточняется, что по итогам встречи министерством здравоохранения Республики Крым будут приняты необходимые оперативные меры реагирования.

Официально: ситуация со станцией «Скорой помощи» в Евпатории взята на контроль

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