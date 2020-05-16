Официально: ситуация со станцией «Скорой помощи» в Евпатории взята на контроль

В связи с опубликованием в социальной сети Facebook обращения сотрудников Евпаторийской станции «Скорой помощи», министерство здравоохранения Республики Крым сообщает:

Сложившаяся ситуация взята на особый контроль минздрава республики. На данный момент для выяснения обстоятельств, послуживших причиной подписания и опубликования обращения, директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергей Олефиренко проводит встречу в г. Евпатория с представителями станции.

Кроме того, в понедельник, 18 мая, будет проведена встреча коллектива станции с министром здравоохранения Республики Крым Игорем Чемодановым и председателем Крымского республиканского комитета профсоюза медицинских работников Ольгой Турчаниновой, в расширенном формате, в рамках которой будут заслушаны все жалобы и замечания сотрудников, в том числе по обеспечению средствами индивидуальной защиты, стимулирующим выплатам за работу с пациентами с коронавирусом.