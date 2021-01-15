Официально: соцвыплаты крымчанам в прошлом году выросли

О социальных выплатах, проведенных за 2020 год на территории республики, сумма которых составила более 21 млрд рублей, или 99,8% годовых назначений, отчиталась заместитель Председателя Совета министров РК — министр финансов РК Ирина Кивико. По её словам, сумма социальных выплат крымчанам в 1,8 раза превысила показатель 2019 года.

По итогам прошлого года социальные выплаты крымчанам, нуждающимся в особой социальной защите государства, преодолев отметку в 21 млрд руб., выросли более чем на 9 млрд руб. Рост финансирования обусловлен введением в 2020 году новых мер социальной поддержки граждан, — цитирует пресс-службы Министерства финансов РК Ирину Кивико.

Вице-премьер отметила, что из общей суммы выплат 10,7 млрд руб. приходится на республиканский бюджет.

В том числе из 21,1 млрд руб.:

более 12,3 млрд руб. (58% расходов, в 2 раза превысило показатель 2019 года) выделено на социальную поддержку семей в связи с рождением и воспитанием детей,

3,3 млрд руб. (15,7%, на 870,6 млн руб. соответственно) — на осуществление социальных выплат отдельным категориям граждан, в том числе на выплату пособий малоимущим и малообеспеченным семьям, осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам из числа ветеранов Труда, реабилитированных лиц, военнослужащих, на ежегодные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая, выплату ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства, по уходу за ним,

2,3 млрд руб. (10,8%, в 6 раз соответственно) — на социальные выплаты безработным гражданам,

более 2,4 млрд руб. (11,5%, на уровне 2019 года) — на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте,

767,5 млн руб. (3,6%) — на дополнительную социальную поддержку семей с детьми и других категорий граждан в период распространения коронавирусной инфекции (получили 144,4 тыс. чел.).