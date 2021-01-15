Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Официально: соцвыплаты крымчанам в прошлом году выросли

crimeapress_news

реклама в крыму
Официально: соцвыплаты крымчанам в прошлом году выросли
фото: пресс-служба Министерства финансов РК

Официально: соцвыплаты крымчанам в прошлом году выросли

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:26 15.01.2021

О социальных выплатах, проведенных за 2020 год на территории республики, сумма которых составила более 21 млрд рублей, или 99,8% годовых назначений, отчиталась заместитель Председателя Совета министров РК — министр финансов РК Ирина Кивико. По её словам,  сумма социальных выплат крымчанам в 1,8 раза превысила показатель 2019 года.

По итогам прошлого года социальные выплаты крымчанам, нуждающимся в особой социальной защите государства, преодолев отметку в 21 млрд руб., выросли более чем на 9 млрд руб. Рост финансирования обусловлен введением в 2020 году новых мер социальной поддержки граждан, — цитирует  пресс-службы Министерства финансов РК Ирину Кивико.

Вице-премьер отметила, что из общей суммы выплат 10,7 млрд руб. приходится на республиканский бюджет.

Официально: соцвыплаты крымчанам в прошлом году выросли

В том числе из 21,1 млрд руб.:

  • более 12,3 млрд руб. (58% расходов, в 2 раза превысило показатель 2019 года) выделено на социальную поддержку семей в связи с рождением и воспитанием детей,
  • 3,3 млрд руб. (15,7%, на 870,6 млн руб. соответственно) — на осуществление социальных выплат отдельным категориям граждан, в том числе на выплату пособий малоимущим и малообеспеченным семьям, осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам из числа ветеранов Труда, реабилитированных лиц, военнослужащих, на ежегодные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая, выплату ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства, по уходу за ним,
  • 2,3 млрд руб. (10,8%, в 6 раз соответственно) — на социальные выплаты безработным гражданам,
  • более 2,4 млрд руб. (11,5%, на уровне 2019 года)  —  на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте,
  • 767,5 млн руб. (3,6%) — на дополнительную социальную поддержку семей с детьми и других категорий граждан в период распространения коронавирусной инфекции (получили 144,4 тыс. чел.).

Официально: соцвыплаты крымчанам в прошлом году выросли

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.