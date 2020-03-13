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Официально: срок окончания реконструкции набережной поселка Коктебель – конец 2022 года
Фото: rk.gov.ru

Официально: срок окончания реконструкции набережной поселка Коктебель – конец 2022 года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:17 13.03.2020

Срок окончания  реконструкции набережной поселка Коктебель – конец 2022 года. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК Евгений Кабанов в эфире телеканала «Крым 24».

На данном этапе объект находится на стадии активной подготовки загрузки в государственную экологическую экспертизу. По плану – выход из государственной экспертизы намечен на август 2020 года, – отметил вице-премьер.

По его словам,  начало конкурсной процедуры на выбор подрядчика строительно-монтажных работ состоится до конца 2020 года. Срок реконструкции набережной – порядка двух календарных лет. Стоимость работ оценена в 4 млрд. руб.

Кроме того, Евгений Кабанов сообщил, что параллельно обсуждению с населением поселка  проекта  началась оценка объектов недвижимости, попадающих в зону реконструкции. В дальнейшем будет произведен выкуп этих объектов, оцененных по рыночной стоимости с учетом упущенной выгоды за период реализации проекта. Такой же механизм применялся при строительстве трассы «Таврида».

По его словам, первоначальное снятие инфраструктурных ограничений активизирует инвестиционную и туристическую деятельность местных предпринимателей, создаст условия для круглогодичной работы их предприятий. Все ведущиеся работы направлены на благо жителей Коктебеля и  будут способствовать развитию поселка, сохранению экологии и приумножению благосостояния коктебельцев.

Официально: срок окончания реконструкции набережной поселка Коктебель – конец 2022 года

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