Официально: в августе в Севастополе отмечено ускорение инфляции

В августе 2020 года в Севастополе уровень годовой инфляции составил 4,7%, увеличившись с 3,8% в июле. Рост обусловлен низким урожаем сезонных овощей из-за жары, высоким спросом на курортные услуги и ослаблением рубля.

Годовая продовольственная инфляция в Севастополе ускорилась с 3% в июле до 4,6% в августе. Среди наиболее быстро дорожающих овощей и фруктов можно выделить помидоры и апельсины (из-за низкого урожая апельсинов и курсового фактора). В непродовольственном секторе годовая инфляция в Севастополе в августе составила 4%, практически не изменившись к июлю. Ослабление рубля стало причиной удорожания импортной обуви и электротоваров, а снижение спроса на автомобили отечественных марок и шины замедлило рост цен на них, — отмечают в пресс-службе Банка России.

Рост цен на платные услуги населению в Севастополе незначительно ускорился с 5,7% в июле до 5,9% в августе. В связи с развитием внутреннего туризма и востребованностью Севастополя как одного из самых привлекательных направлений летнего сезона наиболее существенно росла стоимость услуг на проживание в отелях, на трансфер такси, на услуги парикмахерских. Кроме того, в период летних отпусков увеличился спрос на ремонты, и это стало причиной удорожания данных услуг.

В Южном федеральном округе (ЮФО) годовая инфляция повысилась в августе 2020 года до 3,5% с 3,3% в июле и приблизилась к общероссийскому показателю (3,6%). Рост инфляции в округе в основном обусловлен снижением урожайности отдельных видов овощей из-за неблагоприятных погодных условий, а также увеличением спроса на медицинские товары в связи с профилактикой ОРВИ. Кроме того, на инфляцию повлияли августовская индексация тарифов на газ, восстановление спроса населения на туризм и ослабление рубля.

В августе 2020 года годовая инфляция в России в целом составила 3,6% (+0,2 п.п. к июлю). Проинфляционное влияние отложенного спроса после смягчения ограничительных мер усиливают факторы предложения, а также перенос в цены ослабления рубля с начала 2020 года. Различия в этапах снятия ограничений сказывались на сохранении высокой неоднородности в изменении цен на отдельные товары и услуги, а также в разрезе регионов. По прогнозу Банка России, в 2020 году цены вырастут на 3,7-4,2%.

Источник: Отделение Севастополь Южного ГУ Банка России с использованием данных Росстата