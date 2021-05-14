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Официально: в Севастополе активно развивается ипотечное кредитование
фото: AlexanderStein (pixabay.com)

Официально: в Севастополе активно развивается ипотечное кредитование

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:26 14.05.2021

Жители Севастополя в I квартале текущего года оформили 502 ипотечных кредита, увеличив количество договоров ипотеки с 314 в январе-марте прошлого года. Объем ипотечных кредитов вырос до 1,7 млрд рублей, увеличившись с 764 млн рублей за аналогичный период 2020 года. Средний размер ипотечного кредита в Севастополе по отношению к I кварталу прошлого года возрос почти в 1,4 раза, до 3,3 млн рублей.

На динамике ипотечного кредитования заметно отразилась поддержка государства через программы льготной ипотеки, и банков, которые развивали собственные программы кредитования в данном сегменте. Кроме того, регион сохраняет, а в чем-то даже усиливает свою привлекательность для потенциальных собственников жилья, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаила Бежана.

Продолжился в Севастополе также, говорят специалисты, и рост фондирования кредитных организаций. По состоянию на 1 апреля 2021 года в Севастополе совокупный объем привлеченных банками средств клиентов превысил 52 млрд рублей, увеличившись за год почти на 20%. На вклады и прочие сбережения граждан пришлось более 70% от общего объема. Жители Севастополя увеличили накопления в банках на 15,5%, до 37,7 млрд рублей.

Официально: в Севастополе активно развивается ипотечное кредитование

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