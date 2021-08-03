Официально: в Севастополе на треть сократилось количество поддельных банкнот

В I полугодии 2021 года на территории Севастополя банки выявили и изъяли из обращения 21 фальшивую банкноту. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число поддельных банкнот снизилось на 34,4%.

Больше всего обнаружено поддельных банкнот номиналом 5000 рублей — 14 штук. Также из оборота изъяты по три поддельные банкноты в 200 рублей и 1000 рублей, и одна купюра в 2000 рублей. Кроме того, за шесть месяцев текущего года в регионе были выявлены 2 поддельные иностранные купюры номиналом 100 долларов США, — отмечают в пресс-службе Отделения Севастополь Центрального банка Российской Федерации.

Для самостоятельной проверки подлинности банкнот без использования специального оборудования эксперты Отделения Севастополь Центрального банка Российской Федерации рекомендуют проверять как минимум три защитных признака. Специальные защитные элементы должны определяться на ощупь, быть видны на просвет и визуально изменяться при наклоне или повороте банкноты.

Довольно легко можно обнаружить, например, водяные знаки, цветопеременную краску, скрытые радужные полосы, микроперфорацию, защитную нить, — отмечает заместитель управляющего Отделением Севастополь Александр Гроздев. — Если, тщательно проверив купюру самостоятельно, вы все-таки сомневаетесь в ее подлинности, не пытайтесь такую банкноту сбыть кому-либо, это противозаконно. Сдайте ее на экспертизу в подразделение любого банка, которое осуществляет операции с наличными деньгами, или в органы внутренних дел.

Информацию о признаках подлинности денежных знаков можно получить на сайте регулятора в разделе «Наличное денежное обращение» или установив мобильное приложение «Банкноты Банка России».