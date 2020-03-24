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Официально: в Севастополе нет дефицита продовольственных товаров

Официально: в Севастополе нет дефицита продовольственных товаров

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:04 24.03.2020

О том, что в Севастополе нет дефицита продовольственных товаров и ситуация стабильная, в ходе рейда по контролю товарных запасов на Богдановском рынке Северной стороны заявил начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.

По поручению врио Губернатора мы продолжаем объезд торговых точек. Сегодня мы посетили рынок Северной стороны. Это достаточно отдаленный район города и здесь было особенно важно проверить наличие продуктов. Мы проверили торговые точки – молочную, мясную продукцию, бакалейную продукцию, хозтовары, овощи. Весь товар в наличии, дефицита и ажиотажа нет. Представлены все категории товаров по разным ценам – от самых низких до высоких. В целом по городу обстановка достаточно спокойная. С прошлой недели по крупным торговым сетям мы даже отмечем падение спроса на товары. На некоторые товары даже наблюдается снижение цен. С поставками проблем нет. Все торговые объекты – рынки, ярмарки, НТО продолжают работать в штатном режиме, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

Кроме того, отмечают специалисты, владельцы торговых павильонов строго придерживаются рекомендаций Роспотребнадзора в части профилактики коронавирусной инфекции.

Все торговые павильоны оснащены антисептическими средствами, продавцы работают в медицинских масках. Каждые два часа проветриваются помещения, обрабатываются дезинфицирующими средствами. Соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора. Администрация рынка контролирует выполнение всех этих мероприятий. Создан оперативный штаб, работаем в штатном режиме. Очередей и ажиотажа нет, – подчёркивает директор ООО «Зевс»  Денис Моисеев.

Официально: в Севастополе нет дефицита продовольственных товаров Официально: в Севастополе нет дефицита продовольственных товаров Официально: в Севастополе нет дефицита продовольственных товаров Официально: в Севастополе нет дефицита продовольственных товаров

Напомним, 19 марта с торговыми сетями был подписан Меморандум по стабилизации цен на продукты — здесь. Торговые сети обязуются устанавливать «нулевую» или «минимальную» торговую наценку на ряд социально значимых продуктов первой необходимости.

Это касается следующих продуктов: говядина, свинина, изделия колбасные вареные, мясо кур (тушка), масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое, творог, сметана, яйцо куриное, сахар – песок, мука пшеничная, хлеб ржано-пшеничный и из пшеничной муки, рис шлифованный, крупа гречневая, макаронные изделия, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, свекла, яблоки.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Официально: в Севастополе нет дефицита продовольственных товаров

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