Официально: вакцина «Спутник V» от COVID-19 предусмотрена Календарем профилактических прививок

Насколько безопасна вакцина от коронавирусной инфекции? Зачем нужна вакцинация, можно ли обойтись без нее, существуют ли противопоказания? Как совместить прививку от COVID-19 с другими вакцинами, которые входят в Национальный календарь? Этими вопросами россияне сегодня интересуются активно. Пояснения даёт эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин:

Врождённый иммунитет не всегда способен противостоять возбудителям тяжелых и трудноизлечимых инфекционных заболеваний, таких как гепатит В, столбняк, туберкулез, корь, полиомиелит и многие другие. Поскольку такие инфекции высоко контагиозны (заразны), и заболевшие люди могут заражать здоровых, одна из ключевых задач – остановить распространение инфекции, избежать эпидемии. Кроме того, лечить инфекционные заболевания куда сложнее, чем их профилактировать.

Поэтому инфекции стараются предотвратить. Вакцинация – это один из самых эффективных способов создания как индивидуального, так и коллективного иммунитета при многих инфекционных заболеваниях, в том числе при коронавирусной инфекции.

Все ли прививки можно сделать бесплатно, по полису ОМС?

В России действует Национальный календарь профилактических прививок, в рамках которого прививки проводятся в определенном возрасте детям и взрослым. Включенные в календарь прививки застрахованным по ОМС делают бесплатно.

С 27 декабря 2020 года вакцина от новой коронавирусной инфекции включена в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Прививка от COVID-19 первой российской вакциной «Спутник V (Гам- Ковид-Вак)» доступна каждому застрахованному бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского страхования.

Как совместить прививку от COVID-19 с обязательными, которые входят в Национальный календарь?

В такой сложной эпидемической ситуации прививку от COVID-19 важно сделать, хотя решение о прививке принимает сам человек. По закону, вакцинация в России добровольна.

Прививки от COVID-19 в целом совместимы с прививками по Национальному календарю, но в каждом конкретном случае окончательное решение о наличии или отсутствии у пациента показаний / противопоказаний принимает лечащий врач на основании сбора жалоб, анамнеза, осмотра, а в ряде случаев также с учетом инструментальных и лабораторных методов исследования.

Надо понимать, что, столкнувшись с вирусом или бактерией, вызывающей тяжелое заболевание, не привитый человек рискует своим здоровьем, а часто и жизнью. Когда доля защищенного вакцинацией населения достигает уровня 90-95 процентов, у патогена практически нет шансов распространиться широко и вызвать эпидемию.

Но если игнорировать прививки, могут возникнуть условия для возникновения вспышек инфекций, эффективно управляемых с помощью вакцинации.

Осенью многие сделали прививку от гриппа. Можно ли совмещать эту прививку с прививкой от COVID-19?

Прививка от гриппа от COVID-19 никоим образом не защищает – хотя заболевания похожи по многим симптомам, вирусы, их вызывающие, – разные.

Абсолютных противопоказаний для сочетания вакцинации от коронавирусной инфекции и гриппа нет. Аналогичным образом, совместимость и целесообразность одновременного применения вакцин у каждого конкретного пациента должен определять лечащий врач.

А кому нельзя делать прививку от COVID-19?

Противопоказания к введению вакцины против коронавирусной инфекции указаны в инструкциях по их применению. Основные противопоказания (на примере «Спутник V», российское название «Гам-КОВИД-Вак») – это гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет и тяжелые поствакцинальные осложнения, если они были после предыдущих прививок.

Полный перечень и точные формулировки противопоказаний можно прочитать в инструкции по применению вакцины.

Безопасны ли вакцины?

Вакцины, прошедшие государственную регистрацию и официально разрешенные к применению, безопасны – этот факт признан регистрирующим органом, выдающим разрешение на их применение. Вакцинация против одного заболевания не ослабляет иммунный ответ человека на другое заболевание. Вакцинация не создает какие-либо дополнительные риски для человека, который был в контакте с инфекционным больным или находится в инкубационном периоде заболевания.

По всем возникающим у вас вопросам вы можете проконсультироваться у своего лечащего врача.

Лучше прививаться сразу от многих болезней или делать прививки по одной?

Есть комбинированные вакцины, которые одной прививкой защищают сразу от нескольких инфекций. Например, пациенту могут одновременно вводиться вакцины против кори, краснухи и эпидемического паротита, а также от дифтерии, коклюша и столбняка.

Периодичность и возраст, в котором необходимо пройти вакцинацию, определены Минздравом.

Вакцины, разрешенные к одновременному применению, могут вводиться в одном шприце (в виде комбинированного препарата) или в разных шприцах в разные участки тела.

Если ввести две или более вакцин одновременно не получается, прививки делают поэтапно. Например, согласно инструкции по применению, вакцина против желтой лихорадки не вводится одновременно с другими у детей младше 15 лет. Но в каждом случае решение принимает лечащий врач.

Зачем нужно подписывать добровольное согласие на медицинское вмешательство?

Дача информированного добровольного согласия перед медицинским вмешательством – это требование ст. 20 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан. При этом в таком согласии должна содержаться, в том числе, информация о:

целях,

методах оказания медицинской помощи,

связанном с ними риске,

возможных вариантах медицинского вмешательства,

о его последствиях, а также: о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.

При этом медицинская организация несёт ответственность не только за качество и безопасность проведения вакцинации (например, в случае возникновения абсцессов при нарушении правил асептики и антисептики), но и, например, за полноту сбора аллергологического анамнеза (в частности, в случае возникновения аллергических реакций).

При проведении вакцинации могут возникать нежелательные реакции (например, повышение температуры, различные системные реакции), которые обозначены в инструкциях по применению. В информированном добровольном согласии пациент принимает на себя риск их возникновения, но только в тех случаях, когда медицинская помощь оказана надлежащим образом.

ВАЖНО!

В случае отказа в оказании медицинской помощи, а также по любым вопросам, связанным с порядком получения и качеством оказываемой медпомощи, правами пациентов в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) – обращайтесь в свою страховую медицинскую организацию (СМО) по номеру телефона круглосуточной горячей линии, указанной на сайте СМО в Интернете.

Запишите номер страховой медицинской организации в адресную книгу телефона, пусть он всегда будет у Вас под рукой.