Официально: выдачи кредитных карт в апреле сократились в 3 раза

По предварительным данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), в апреле выдачи кредитных карт сократились по сравнению с мартом на 67%, как по количеству карт, так и по предоставленному заемщикам суммарному лимиту. По сравнению с апрелем 2019 года выдачи снизились на 73% по количеству и на 77% по объему. Всего за месяц было выдано 267 тысяч кредитов на 19,4 млрд рублей.
Выдачи кредитных карт на фоне режима самоизоляции сократились в 3 раза, когда, например, кредитов наличными – лишь в 2 раза. Такая разница обусловлена тем, что банки рассматривают заемщиков, получающих кредитные карты, как более рискованных. Возрастающие риски этого сегмента они отметили еще во второй половине 2019 года. В апреле, чтобы избежать массовых дефолтов в будущем, им пришлось еще сильнее ужесточить свою кредитную политику в этом сегменте, отдав предпочтение заемщикам со стабильными доходами и хорошей кредитной историей, — цитирует пресс-служба генерального директора ОКБ Артура Александровича.
Таблица 1. Количество и объемы выдач кредитных карт
|период
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|изм., %
|количество кредитных карт, тыс. шт.
|январь
|462,7
|372,8
|680,6
|824,5
|712,5
|-14%
|февраль
|611,9
|444,1
|804,3
|931,7
|770,6
|-17%
|март
|839,3
|522,2
|837,9
|961,0
|798,2
|-17%
|апрель
|674,6
|535,1
|852,7
|996,0
|267,2
|-73%
|суммарный кредитный лимит, млрд руб.
|январь
|18,7
|22,1
|50,6
|69,2
|52,3
|-24%
|февраль
|25,8
|27,1
|62,7
|78,9
|57,1
|-28%
|март
|47,6
|32,7
|63,9
|77,8
|59,3
|-24%
|апрель
|32,2
|33,1
|63,2
|84,1
|19,4
|-77%
Таблица 2. Средние сумма и полная стоимость кредита
|период
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|средний лимит, тыс. руб.
|январь
|40,4
|59,4
|74,4
|83,9
|73,4
|февраль
|42,2
|61,1
|77,9
|84,7
|74,1
|март
|56,7
|62,6
|76,3
|80,9
|74,3
|апрель
|47,7
|61,9
|74,2
|84,5
|72,6
|средняя ПСК, % годовых
|январь
|27,4
|28,0
|25,9
|26,3
|26,5
|февраль
|27,2
|28,2
|25,7
|26,0
|26,9
|март
|27,9
|28,1
|25,3
|26,3
|26,0
|апрель
|27,2
|28,0
|25,0
|26,3
|25,1
Выдачи кредитных карт в апреле 2020 г. по сравнению с мартом 2020 г.
|№
|Регион
|Кол-во, тыс. шт.
|Динамика, %
|Лимит, млрд руб.
|Динамика, %
|1
|МОСКВА
|16,5
|-72%
|19,7
|-58%
|2
|МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|13,8
|-70%
|13,6
|-60%
|3
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
|10,9
|-67%
|9,8
|-51%
|4
|СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|9,9
|-61%
|6,2
|-53%
|5
|КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
|9,7
|-71%
|5,9
|-63%
|6
|НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
|9,0
|-54%
|5,3
|-42%
|7
|БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА
|8,3
|-66%
|5,5
|-54%
|8
|ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|8,1
|-60%
|4,2
|-53%
|9
|РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|7,6
|-65%
|4,3
|-58%
|10
|ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА
|7,1
|-68%
|4,6
|-61%
|11
|КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
|7,1
|-56%
|5,0
|-48%
|12
|САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
|7,1
|-64%
|4,0
|-56%
|13
|КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|7,0
|-56%
|4,5
|-46%
|14
|НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|5,6
|-65%
|3,4
|-61%
|15
|АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
|5,4
|-55%
|3,5
|-46%
|16
|ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
|5,4
|-60%
|4,0
|-52%
|17
|ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
|5,2
|-58%
|2,8
|-50%
|18
|ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|5,0
|-65%
|2,7
|-56%
|19
|ПЕРМСКИЙ КРАЙ
|4,9
|-68%
|3,3
|-62%
|20
|ХМАО
|4,7
|-61%
|4,2
|-55%
|21
|ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
|4,5
|-62%
|2,9
|-50%
|22
|САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|4,3
|-68%
|2,4
|-63%
|23
|ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
|3,9
|-72%
|2,7
|-57%
|24
|ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
|3,9
|-60%
|3,4
|-48%
|25
|ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|3,7
|-63%
|2,4
|-56%
|26
|СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
|3,6
|-68%
|2,7
|-63%
|27
|ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|3,5
|-64%
|2,8
|-56%
|28
|УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|2,9
|-63%
|2,3
|-55%
|29
|ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
|2,9
|-65%
|2,6
|-49%
|30
|БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|2,8
|-67%
|2,2
|-54%
* Данные являются предварительными. Финальные показатели будут опубликованы в ежеквартальном отчете. Обращаем внимание, что информация для СМИ также оперативно публикуются в нашем
СПРАВКА: ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ) — одно из крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих в себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По состоянию на 1 апреля 2020 года ОКБ хранит более 420 миллионов кредитных историй.
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