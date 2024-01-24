Официально: инфляции в Севастополе в декабре 2023 года ускорилась

Годовая инфляция в Севастополе в декабре ускорилась на 0,39 п.п. и составила 8,78%. Это выше, чем по Южному федеральному округу (7,70%) и России в целом (7,42%). Ускорение инфляции в регионе связано с повышением потребительской активности, ограниченным предложением некоторых продуктов и продолжающимся ростом издержек производителей.

Основные показатели инфляции в Севастополе

в % к соответствующему месяцу предыдущего года Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Инфляция 6,19 7,63 7,62 8,39 8,78 Базовая инфляция 4,13 4,93 6,05 6,66 6,66 Прирост цен на Продовольственные товары 7,58 9,94 9,62 10,65 12,11 из них: — плодоовощная продукция 27,83 36,96 23,55 23,10 29,99 Непродовольственные товары 2,99 4,20 4,24 4,68 4,84 Услуги 8,42 7,86 8,31 8,82 6,74 из них: — ЖКУ 6,97 6,97 8,19 8,19 3,47 — пассажирский транспорт 17,03 15,06 17,48 18,42 16,09 Источник: Росстат

В декабре цены на продовольственные товары в годовом выражении увеличились на 12,11% после 10,65% в ноябре.

Экстремальные погодные условия, проявившиеся в Крыму в конце ноября-начале декабря, привели к нерегулярным поставкам скоропортящейся плодоовощной продукции. На этом фоне ускорилось подорожание тепличных овощей (огурцов и помидоров) и многих фруктов (лимоны, яблоки, бананы, виноград).

Издержки животноводов продолжали расти. Так, из-за нехватки кадров повысились расходы предприятий на заработную плату сотрудникам. Поэтому в годовом выражении ускорилось подорожание молока и яиц. На динамику цен последних также повлияло недостаточное предложение: в отдельных регионах-поставщиках отмечались вспышки заболеваний птиц.

Годовое подорожание питьевых сливок, сметаны, творога и глазированных сырков ускорилось под влиянием роста затрат переработчиков молока.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в декабре увеличился до 4,84% после 4,68% в ноябре.

На ценах некоторых непродовольственных товаров отразилась возросшая потребительская активность. В годовом выражении замедлилось удешевление холодильников, мебели, ноутбуков и обуви, подорожали телевизоры, а рост цен на одежду ускорился.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги снизился до 6,74% в декабре после 8,82% в ноябре.

В отличие от декабря 2022 года, в Севастополе не изменились тарифы на отопление, водоснабжение, водоотведение, электроэнергию, газ и обращение с твердыми коммунальными отходами. Это сказалось на снижении годового темпа прироста цен на жилищно-коммунальные услуги.

Годовой рост цен на услуги зарубежного туризма замедлился из-за увеличения в стране количества маршрутов и рейсов за границу.

Дополнительно на динамику показателя повлияло осеннее укрепление рубля.

Количество маршрутов поездов дальнего следования в Крым выросло, и поэтому рост цен на услуги пассажирского транспорта в годовом выражении замедлился. Также изменилась методология наблюдения за ценами на проезд в плацкартных вагонах. Если в декабре 2023 года фиксировались цены на билеты за 28 дней до отправления поезда, то годом ранее этот срок составлял 15 дней. В результате в декабре учитывались относительно дешевые железнодорожные билеты с отправлением во второй половине января.

Годовая инфляция в Южном федеральном округе в декабре почти не изменилась и составила 7,70% после 7,72% в ноябре 2023 года. Рост издержек производителей, сокращение предложения отдельных продуктов питания и повышенная потребительская активность на автомобильном рынке оказали проинфляционное влияние. А эффект высокой сравнительной базы, связанный с выходом из расчета индексации тарифов на коммунальные услуги и сотовую связь в декабре 2022 года, нивелировал его.

В декабре 2023 года в России рост потребительских цен замедлился. Уменьшилась как устойчивая составляющая роста цен, так и вклад разовых факторов. Тем не менее темпы роста цен остаются повышенными по широкому кругу товаров и услуг шестой месяц подряд. А показатели устойчивой ценовой динамики превышают 4%. Это связано преимущественно с высоким спросом, который в том числе усиливает перенос возросших издержек в цены. По прогнозу Банка России, жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России