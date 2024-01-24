Официально: инфляции в Севастополе в декабре 2023 года ускорилась

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Основные показатели инфляции в Севастополе
|Август 2023
|Сентябрь 2023
|Октябрь 2023
|Ноябрь 2023
|Декабрь 2023
|Инфляция
|6,19
|7,63
|7,62
|8,39
|8,78
|Базовая инфляция
|4,13
|4,93
|6,05
|6,66
|6,66
|Прирост цен на
|Продовольственные товары
|7,58
|9,94
|9,62
|10,65
|12,11
|из них:
|— плодоовощная продукция
|27,83
|36,96
|23,55
|23,10
|29,99
|Непродовольственные товары
|2,99
|4,20
|4,24
|4,68
|4,84
|Услуги
|8,42
|7,86
|8,31
|8,82
|6,74
|из них:
|— ЖКУ
|6,97
|6,97
|8,19
|8,19
|3,47
|— пассажирский транспорт
|17,03
|15,06
|17,48
|18,42
|16,09
Продовольственные товары
В декабре цены на продовольственные товары в годовом выражении увеличились на 12,11% после 10,65% в ноябре.
Экстремальные погодные условия, проявившиеся в Крыму в конце ноября-начале декабря, привели к нерегулярным поставкам скоропортящейся плодоовощной продукции. На этом фоне ускорилось подорожание тепличных овощей (огурцов и помидоров) и многих фруктов (лимоны, яблоки, бананы, виноград).
Издержки животноводов продолжали расти. Так, из-за нехватки кадров повысились расходы предприятий на заработную плату сотрудникам. Поэтому в годовом выражении ускорилось подорожание молока и яиц. На динамику цен последних также повлияло недостаточное предложение: в отдельных регионах-поставщиках отмечались вспышки заболеваний птиц.
Годовое подорожание питьевых сливок, сметаны, творога и глазированных сырков ускорилось под влиянием роста затрат переработчиков молока.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в декабре увеличился до 4,84% после 4,68% в ноябре.
На ценах некоторых непродовольственных товаров отразилась возросшая потребительская активность. В годовом выражении замедлилось удешевление холодильников, мебели, ноутбуков и обуви, подорожали телевизоры, а рост цен на одежду ускорился.
Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги снизился до 6,74% в декабре после 8,82% в ноябре.
В отличие от декабря 2022 года, в Севастополе не изменились тарифы на отопление, водоснабжение, водоотведение, электроэнергию, газ и обращение с твердыми коммунальными отходами. Это сказалось на снижении годового темпа прироста цен на жилищно-коммунальные услуги.
Годовой рост цен на услуги зарубежного туризма замедлился из-за увеличения в стране количества маршрутов и рейсов за границу.
Дополнительно на динамику показателя повлияло осеннее укрепление рубля.
Количество маршрутов поездов дальнего следования в Крым выросло, и поэтому рост цен на услуги пассажирского транспорта в годовом выражении замедлился. Также изменилась методология наблюдения за ценами на проезд в плацкартных вагонах. Если в декабре 2023 года фиксировались цены на билеты за 28 дней до отправления поезда, то годом ранее этот срок составлял 15 дней. В результате в декабре учитывались относительно дешевые железнодорожные билеты с отправлением во второй половине января.
Инфляция в Южном федеральном округе и России
Годовая инфляция в Южном федеральном округе в декабре почти не изменилась и составила 7,70% после 7,72% в ноябре 2023 года. Рост издержек производителей, сокращение предложения отдельных продуктов питания и повышенная потребительская активность на автомобильном рынке оказали проинфляционное влияние. А эффект высокой сравнительной базы, связанный с выходом из расчета индексации тарифов на коммунальные услуги и сотовую связь в декабре 2022 года, нивелировал его.
В декабре 2023 года в России рост потребительских цен замедлился. Уменьшилась как устойчивая составляющая роста цен, так и вклад разовых факторов. Тем не менее темпы роста цен остаются повышенными по широкому кругу товаров и услуг шестой месяц подряд. А показатели устойчивой ценовой динамики превышают 4%. Это связано преимущественно с высоким спросом, который в том числе усиливает перенос возросших издержек в цены. По прогнозу Банка России, жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России
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