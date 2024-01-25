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Официально: инфляция в у в конце 2023 года была ниже, чем по ЮФО

Официально: инфляция в Крыму в конце 2023 года была ниже, чем по ЮФО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:06 25.01.2024

Годовая инфляция в Республике Крым в декабре 2023 года замедлилась до 7,6% после 7,9% в ноябре. Это ниже значения по Южному федеральному округу. Динамика инфляции в регионе в основном объясняется статистическим эффектом высокой базы, связанной с индексацией тарифов коммунальных услуг. Последний раз в Крыму она проводилась в декабре 2022 года досрочно, вместо июля 2023 года. В декабре 2023 года цены на эти услуги не менялись.

В продовольственном сегменте заметнее всего ускорился годовой рост цен на яйца. В декабре из-за вспышек птичьего гриппа в отдельных регионах снизились поставки яиц в республику. Кроме того, из-за летнего ослабления рубля увеличились издержки птицеводов на импортные корма, вакцины, оборудование.

Такая же динамика цен отмечалась на огурцы и помидоры. Причина – повышение затрат тепличных хозяйств на электроэнергию, ГСМ, импортные семена, удобрения и средства защиты растений.

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В декабре в Крыму ускорился годовой рост цен на мебель и отечественные легковые автомобили. Летнее ослабление рубля привело к росту затрат производителей и поставщиков на закупку импортных товаров, материалов и комплектующих для их производства. По этой же причине замедлилось снижение цен на смартфоны в годовом выражении.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

источник: Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

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