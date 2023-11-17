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Официально: кредитный портфель севастопольцев за год вырос на треть
Иллюстрация: time56.info

Официально: кредитный портфель севастопольцев за год вырос на треть

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:17 17.11.2023

Розничный кредитный портфель в Севастополе увеличился на 34% и на 1 октября 2023 года превысил 42 млрд рублей. По ипотечным кредитам он возрос в 1,4 раза, по потребительским — на 27%.

На указанную дату общая сумма обязательств жителей региона по ипотеке составила 23,6 млрд рублей. За три квартала этого года севастопольцы заключили около 1860 ипотечных договоров — это в 1,7 раза больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

В среднем на строительство и покупку жилья севастопольцы брали кредит размером больше 4 млн рублей и сроком около 26 лет. Активный спрос при этом поддерживался льготными госпрограммами, — цитирует пресс-служба заместителя управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Юрия Соломенника.

источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России

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