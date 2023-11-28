Официально: объемы автокредитования в России выросли за год в 2 раза

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги автокредитования за октябрь 2023 г.: объемы выдач новых автокредитов выросли в годовом отношении на 119%. В октябре текущего года было выдано автокредитов на 94,09 млрд руб., против 42,93 млрд руб. годом ранее. Средний чек по автокредиту вырос за год на 48%: с 1,05 до 1,55 млн руб.

По объемам выдач автокредитов в пятерку регионов-лидеров вошли: Москва – объемы автокредитования составили в столице 10,23 млрд руб., Московская обл. – 8,35 млрд руб., Санкт-Петербург – 6,63 млрд руб., Краснодарский край – 4,62 млрд руб. и Татарстан – 4,05 млрд руб.

Самые высокие темпы роста объемов автокредитования (из ТОП-30 регионов по объемам выдач) отмечаются в Белгородской обл. (+211%: с 307,31 до 956,92 млн руб.), Тульской обл. (+174%: с 426,09 млн до 1,17 млрд руб.) и Алтайском крае (+166%: с 325,73 до 865,91 млн руб.).

Прирост среднего чека по автокредиту отмечен во всех регионах из ТОП-30. Самые высокие темпы роста зафиксированы в Ростовской обл. (+157%: с 992 тыс. до 2,55 млн руб.), Самарской обл. (+74%: с 826 тыс. до 1,44 млн руб.) и Удмуртии (+64%: с 798 тыс. до 1,31 млн руб.). Самые крупные автокредиты брали в октябре жители Ростовской обл. – в среднем 2,55 млн руб., Москвы – 2,08 млн руб., Московской обл. – 1,86 млн руб., Санкт-Петербурга – 1,84 млн. руб. и Ленинградской обл. – 1,69 млн. руб. Самый скромный средний чек из числа ТОП-30 регионов был зафиксирован у жителей Вологодской обл. – 1,30 млн руб.

Николай Филиппов, Директор по риск-методологии и дата аналитики Объединенного Кредитного Бюро:

Очевидно, что увеличение объема автокредитов и рост среднего чека были вызваны отложенным спросом и подорожанием автомобилей из-за ограничений по импорту. Спрос остается неудовлетворенным, поэтому сложно прогнозировать быстрое охлаждение данного сегмента кредитов, несмотря на неоднократный рост ключевой ставки во II половине 2023 года. Если вы планируете приобрети автомобиль в кредит, лучше заранее узнать свой кредитный рейтинг, например, на сайте Кредистории ( Сredistory.ru ) ОКБ, потому что у разных банков могут быть разные условия и разные процентные ставки по кредитам.

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

Объединённое Кредитное Бюро создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объему базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.

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