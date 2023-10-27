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Официально: по факту покушения на Олега Царева возбуждено уголовное дело

Официально: по факту покушения на Олега Царева возбуждено уголовное дело

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:53 27.10.2023

ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь российского общественно-политического деятеля Олега Царева.

В ночь с 26 на 27 октября 2023 г. в г. Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича. По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля») УК России. Проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Отметим, что Председатель Следственного комитета  России Александр Бастрыкин также поручил Главному следственному управлению по Республике Крым и городу Севастополю возбудить по данному факту уголовное дело и принять меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.

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