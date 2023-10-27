Официально: по факту покушения на Олега Царева возбуждено уголовное дело

ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь российского общественно-политического деятеля Олега Царева.

В ночь с 26 на 27 октября 2023 г. в г. Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича. По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля») УК России. Проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Отметим, что Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также поручил Главному следственному управлению по Республике Крым и городу Севастополю возбудить по данному факту уголовное дело и принять меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.