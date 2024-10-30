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Официально: подозреваемый в ДТП, в котором погибли дети, отправлен под арест

Официально: подозреваемый в ДТП, в котором погибли дети, отправлен под арест

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 21:59 30.10.2024

Подозреваемому в ДТП, в результате которого погибли подростки, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК. Об этой страшной аварии — ЗДЕСЬ.

Прокуратура Нижнегорского района поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении жителя региона. Как полагает следствие, 27 октября 2024 года мужчина, управляя автомобилем «Шкода», ехал по автодороге «Нижнегорский — Белогорск». Не выбрав безопасную скорость, он допустил столкновение с транспортными средствами, на которых двигались четверо подростков, 2006, 2007 и 2008 годов рождения. Трое юношей от полученных травм погибли, ещё один — доставлен в учреждение здравоохранение, — сообщили в надзорном ведомстве.

Подозреваемый был установлен и задержан совместно сотрудниками органов внутренних дел и Следственного комитета. Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

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