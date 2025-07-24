Официально: промышленность — важнейший драйвер развития экономики Крыма

Благодаря планомерному развитию данной отрасли в республике создаются новые рабочие места, увеличиваются налоговые поступления в бюджет республики. На сегодняшний день у большинства промышленных предприятий определены объемы производства на ближайшие годы, а значит, сфера продолжит свое развитие. Хочу поблагодарить все трудовые коллективы заводов и организаций, которые работают на благо республики и всей России. Отдельные слова признательности тем, кто оказывает гуманитарную поддержку фронту, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что сегодня в республике созданы основные условия для следующего этапа развития сферы промышленности.

У нас есть все возможности выполнять поставленные нашим Президентом задачи. При этом, конечно, сохраняется ряд отраслевых проблем, которые еще предстоит решить. Уверен, при дальнейшей поддержке Первого заместителя Председателя Правительства РФ Дениса Валентиновича Мантурова и Министра промышленности и торговли РФ Антона Андреевича Алиханова у нас все получится. Также призываю руководителей промышленных предприятий в случае возникновения дельных предложений и вопросов выходить на прямую связь с Минпромторгом Крыма. Эффективность нашей общей работы в конечном итоге зависит от скорости доведения нужной информации до центров принятия решений, – добавил Глава республики.

В рамках мероприятия Сергей Аксёнов вручил работникам промышленной сферы Благодарности Главы Республики Крым за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и другие особые заслуги.

Министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян представил доклад о промежуточных итогах развития промышленности в Крыму за текущий период, а также озвучил ряд предложений по решению проблемных вопросов в части привлечения новых инвестиций, кадрового дефицита, сотрудничества с ведущими вузами республики, другие.

В заседании приняли участие заместитель директора департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Мостовой в режиме ВКС, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко, председатель Комитета Государственного Совета РК по промышленности, торговле и предпринимательству Оксана Доброрез, представители промышленных предприятий республики, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым