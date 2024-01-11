Официально: рассмотрение обращений граждан по «штормовым выплатам» будет завершено 12 января

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сегодня сообщил, что за сутки от крымчан поступило 296 обращений по «штормовым выплатам» — вопросам, связанным с предоставлением компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от стихии в ноябре 2023 года.

Все жалобы будут рассмотрены до конца завтрашнего дня. Спорные вопросы рассматриваются комиссионно, объективно, – подчеркнул Глава Крыма.

Сергей Аксёнов обратил внимание на то, что если жители успели направить жалобу в правоохранительные органы, то решения комиссиями будут приниматься только после получения от них официального ответа.