Официально: рассмотрение обращений граждан по «штормовым выплатам» будет завершено 12 января

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сегодня сообщил, что за сутки от крымчан поступило 296 обращений по «штормовым выплатам» — вопросам, связанным с предоставлением компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от стихии в ноябре 2023 года.
Все жалобы будут рассмотрены до конца завтрашнего дня. Спорные вопросы рассматриваются комиссионно, объективно, – подчеркнул Глава Крыма.
Сергей Аксёнов обратил внимание на то, что если жители успели направить жалобу в правоохранительные органы, то решения комиссиями будут приниматься только после получения от них официального ответа.
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С тегами: Сергей Аксёнов