Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Банки Севастополя | Официально: севастопольцы активно используют безналичный расчет
Новости Республики

Официально: севастопольцы активно используют безналичный расчет

Опубликовал: КрымPRESS в Банки Севастополя 15:44 19.12.2025

С начала года севастопольцы совершили с использованием банковских карт свыше 160 млн безналичных операций на сумму больше 222 млрд рублей. Средний чек составил около 1,4 тыс. рублей. Кроме того, горожане активно использовали карты для уплаты обязательных государственных платежей, совершив 157,5 тыс. таких операций.

При этом отмечается сокращение количества операций по снятию наличных в банкоматах: за 9 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число транзакций снизилось на 9% и составило 6,4 млн.

В Севастополе функционирует развитая инфраструктура для безналичных расчетов. По данным на начало октября, в регионе работают более 23,5 тыс. терминалов и банкоматов (на 5,6% больше, чем годом ранее). Обеспеченность устройствами для приема карт превышает 42 единицы на тысячу человек.

Жители отдаленных сел Дальнее, Гончарное, Широкое, Передовое, Родниковое и поселок Солнечный в отделениях почтовой связи могут воспользоваться услугой «наличные на кассе» как альтернативой банкоматам. Данная опция позволяет снять до 5 тыс. рублей за одну операцию, но не более 30 тыс. рублей в месяц.

источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.