Официально: севастопольцы активно используют безналичный расчет

С начала года севастопольцы совершили с использованием банковских карт свыше 160 млн безналичных операций на сумму больше 222 млрд рублей. Средний чек составил около 1,4 тыс. рублей. Кроме того, горожане активно использовали карты для уплаты обязательных государственных платежей, совершив 157,5 тыс. таких операций.

При этом отмечается сокращение количества операций по снятию наличных в банкоматах: за 9 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число транзакций снизилось на 9% и составило 6,4 млн.

В Севастополе функционирует развитая инфраструктура для безналичных расчетов. По данным на начало октября, в регионе работают более 23,5 тыс. терминалов и банкоматов (на 5,6% больше, чем годом ранее). Обеспеченность устройствами для приема карт превышает 42 единицы на тысячу человек.

Жители отдаленных сел Дальнее, Гончарное, Широкое, Передовое, Родниковое и поселок Солнечный в отделениях почтовой связи могут воспользоваться услугой «наличные на кассе» как альтернативой банкоматам. Данная опция позволяет снять до 5 тыс. рублей за одну операцию, но не более 30 тыс. рублей в месяц.

источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России

Просмотры: 8