Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Официально: все обстоятельства теракта, совершенного в 2022 году на Крымском мосту, установлены  
актуально в республике
Официально: все обстоятельства теракта, совершенного в 2022 году на ском мосту, установлены  
На фото СК РФ А.Бастрыкин

Официально: все обстоятельства теракта, совершенного в 2022 году на Крымском мосту, установлены  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:22 28.02.2024

Следственный комитет России установил все обстоятельства террористического акта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года, расследование дела завершается, обвиняемые знакомятся с его материалами. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами, — отметил глава Следкома.

ТАСС уточняет: согласно УПК РФ, ознакомление сторон с материалами дела начинается лишь тогда, когда следственные действия по делу завершены. Как сообщалось ранее обвинение предъявлено Александру Былину, Олегу Антипову, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Фигуранты дела — граждане России, Армении и Украины.

Узнайте больше:  В Крыму мужчины на 23 февраля ждут заботы и денег, а получают носки и гель для бритья

Напомним, утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
Следственный комитет Крыма и Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.