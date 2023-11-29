Официально: за девять месяцев севастопольский бизнес получил 27 млрд рублей кредитов

Объем кредитования региональных предприятий и индивидуальных предпринимателей за три квартала 2023 года составил 27 млрд рублей. Это на 45% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Наиболее активно кредитовались предприятия торговли, АПК и компании из сферы операций с недвижимым имуществом. Представителям МСП в январе — сентябре банки выдали почти 68% всей суммы заемных средств (18,3 млрд рублей). Таким образом кредитный портфель субъектов МСП за год вырос в 1,5 раза и на 1 октября составил 11,2 млрд рублей, — отмечают в пресс-службе Отделения по г. Севастополь Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Выдачи кредитов крупным предприятиям региона за три квартала возросли в 1,3 раза и составили 8,7 млрд рублей. Объем обязательств крупного бизнеса Севастополя перед банками превысил 5,2 млрд рублей (+ 2,3% за год).

Совокупный корпоративный портфель увеличился на треть, до 16,4 млрд рублей.

источник: пресс-служба Отделение по г. Севастополь Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации