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Официально: за девять месяцев севастопольский бизнес получил 27 млрд рублей кредитов
Фото: ВК

Официально: за девять месяцев севастопольский бизнес получил 27 млрд рублей кредитов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:41 29.11.2023

Объем кредитования региональных предприятий и индивидуальных предпринимателей за три квартала 2023 года составил 27 млрд рублей. Это на 45% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Наиболее активно кредитовались предприятия торговли, АПК и компании из сферы операций с недвижимым имуществом.  Представителям МСП в январе — сентябре банки выдали почти 68% всей суммы заемных средств (18,3 млрд рублей). Таким образом кредитный портфель субъектов МСП за год вырос в 1,5 раза и на 1 октября составил 11,2 млрд рублей, — отмечают в пресс-службе Отделения по г. Севастополь Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации. 

Выдачи кредитов крупным предприятиям региона за три квартала возросли в 1,3 раза и составили 8,7 млрд рублей. Объем обязательств крупного бизнеса Севастополя перед банками превысил 5,2 млрд рублей (+ 2,3% за год).

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Совокупный корпоративный портфель увеличился на треть, до 16,4 млрд рублей.

источник: пресс-служба Отделение по г. Севастополь Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

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