Официальный Киев заявляет, что не собирается начинать наступления ни в Донбассе, ни в Крыму

Украина не планирует начинать наступление ни в Крыму, ни в Донбассе, ни где-либо еще. С таким заявлением выступил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при всемирной организации Сергей Кислица.

Украина не собирается начинать наступления ни в Донбассе, ни в Крыму, ни где-либо еще, — сказал он.

Киев выступает за сохранение открытыми каналов связи с Москвой, заявил Кислица:

В то же время мы поддерживаем необходимость сохранения открытыми дипломатических каналов с Россией.

Кроме того, он заверил, что «для Украины первый приоритет сегодня» — это устойчивое и безусловное прекращение огня в Донбассе.

Активизация работы «нормандского формата», в том числе на уровне лидеров четырех стран, является важным предварительным условием для следующих шагов с целью обеспечения прочного мира в Донбассе, — считает Кислица.

По его словам, украинские власти «готовы возобновить переговоры «нормандской четверки» во всех форматах«, то есть на всех уровнях.

В то же время Россия не исключает провокации с украинской стороны. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Мы не можем исключить провокаций с украинской стороны. ДНР и ЛНР заявили, что такие провокации могут произойти, — сказал Небензя. — Вы помните 2014-й, когда был «Минск-1», когда украинские силы начали наступление. Мы стараемся избежать этого.

По словам дипломата, попытки решить конфликт военным путем «полностью неприемлемы».

Кроме того, Россия обеспокоена тем, что страны Запада в случае провокаций Киева в отношении ДНР и ЛНР могут обвинить в этом Москву.

По материалам ТАСС.

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