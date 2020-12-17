Оформление займа под залог дома: все подводные камни

Займ в микрофинансовой организации под залог недвижимости зачастую становится единственным способом получить крупную сумму денег в короткий срок. Однако такой вид кредитования сопряжен с определенными рисками. О том, на какие подводные камни можно наткнуться, оформив займ под залог дома, мы расскажем далее.

Отдаем дом в залог: риски для заемщика

Прежде чем заключить кредитный договор с микрофинансовой организацией, нужно оценить все возможные риски. Ведь частный дом, тем более с земельным участком — дорогое имущество, лишиться которого наверняка не входит в ваши планы. Решив использовать свою недвижимость в качестве финансового инструмента для быстрого получения кредитных средств, обратите внимание на следующие моменты:

Выбор кредитора. Есть вероятность среди микрофинансовых организаций встретить мошенников. Проверьте, внесен ли потенциальный кредитор в государственный реестр (информация в открытом доступе представлена на сайте ЦБ РФ). Изучите интернет-ресурс МФО: отсутствие контактов, адреса, отзывов клиентов, чересчур выгодные условия — повод насторожиться. Взять займ под залог дома без риска «нарваться» на мошенников можно на сайте Госзайм.рф https://госзайм.рф/.

Ограничения в использовании имущества. Наложенное кредитной организацией обременение не исключает проживание в заложенном доме. Однако продать его, подарить, обменять вы будете не вправе. К тому же придется получать согласие кредитора на сдачу имущества в аренду, капитальный ремонт или прописку в нем даже члена семьи.

Эффективная ставка. Уточните, насколько итоговая ставка будет отличаться от заявленной первоначально. Зачастую разница довольно ощутима.

Страхование. Получить заем под залог недвижимости без страховки невозможно. Страховая премия, уплаченная владельцем страховщику, может «съесть» всю выгоду от невысокой ставки. Нередко кредиторы идут на нарушение законодательства, навязывая заемщику дополнительно оформлять страхование жизни и здоровья, а в случае отказа, увеличивают ставку.

Оценка имущества. Кредитные организации исчисляют возможно допустимую сумму займа, как процент от оценочной стоимости имущества. При этом оценку проводят собственные эксперты, нередко занижая цену объекта. При неисполнении заемщиком обязательств, дом уйдет «с молотка» по реальной рыночной стоимости, а разница пойдет в «карман» микрофинансовой организации. Оплатите независимую оценку, этим вы сможете подстраховать себя в случае непредвиденных обстоятельств.

Отсутствие возможности продления срока выплаты или каникул. В жизни случается всякое, от неприятных моментов в виде потери работы, невыплаты зарплаты или потери трудоспособности никто не застрахован. Прочитайте условия договора, прежде чем его подписать. В случае отсутствия данного пункта в документе, попросите его добавить. Это убережет вас от непомерных штрафных санкций.

Самый главный риск при оформлении займа под залог дома — это потеря имущества. Не поддавайтесь на уговоры, предложения низкой ставки или выдачи денег в день обращения. Только внимательное изучение условий договора, трезвый расчет и абсолютная уверенность в своей платежеспособности станут гарантией сохранности недвижимости.