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Огнезащитные плиты «ИзолМакс» для огнезащиты печей и каминов

Огнезащитные плиты «ИзолМакс» для огнезащиты печей и каминов

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 22:59 23.08.2021

Печи, камины и другие отопительные приборы, работающие на дровах и другом горючем топливе, нуждаются в надежной и мощной огнезащите. В противном случае они могут стать причиной возникновения пожара и привести к беде.

Качественная огнезащита печей и каминов складывается из трех факторов:

  • правильный расчет;
  • выбор хороших материалов;
  • грамотно проведенные работы.

Одним из самых популярных на сегодняшний момент материалов, используемых для проведения противопожарной обработки печей и каминов, считаются силикат-кальциевые плиты «ИзолМакс». О них и пойдет речь в данной статье.

Особенности силиката кальция «ИзолМакс»

Силикат кальция — известный в мире противопожарный материал, способный выдерживать прямое воздействие огня и обладающей очень низкой теплопроводностью. Экспериментально доказано, что если с одной стороны от плиты бушует огонь, то с другой температура позволяет прикоснуться к поверхности рукой.

Плиты «ИзолМакс» — один из лучших на сегодняшний день представителей силикатов кальция. Этот материал обладает следующими характеристиками:

  • негорючесть и устойчивость к прямому воздействию огня;
  • максимальный предел термостойкости — +1100°C, это на 100°C выше, чем у других представителей этой группы материалов;
  • очень низкая теплопроводность, что позволяет использовать его в том числе в качестве теплоизоляционного материала;
  • экологическая безопасность, в том числе — для человека, это очень важно, так как печи и камины обычно находятся в жилых домах, банях и других постройках, где постоянно находятся люди;
  • большое разнообразие плит по размерам и толщине, что позволяет подобрать оптимальные варианты как с точки зрения расходования пространства вокруг топки, так и с точки зрения финансовых затрат;
  • маленький вес, благодаря которому плиты может переносить и монтировать один человек;
  • простая обработка и монтаж;
  • доступная цена.

Принцип огнезащиты печей и каминов

Противопожарная обработка печей и каминов — сложный и ответственный процесс. Если у вас недостаточно опыта, стоит доверить эти работы профессионалам.

Принцип строится на том, что между любыми горючими материалами (стены, кровля и другие строительные конструкции) и источником нагрева (топка, дымоход и другие элементы печи и камина) прокладывается слой изоляционных материалов необходимой толщины. Они не дают жару распространяться и воздействовать на горючие материалы, а значит, защищают дом, баню и другие сооружения от возгорания.

Огнезащитные плиты «ИзолМакс» для огнезащиты печей и каминов

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