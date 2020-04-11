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Ограничительные меры на проведение коллективных молитв в мечетях Крыма продлены
иллюстрация: lmz-bw.de

Ограничительные меры на проведение коллективных молитв в мечетях Крыма продлены

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 19:20 11.04.2020

В Духовном управлении мусульман Республики Крым и г. Севастополь сообщили, что в связи со сложившейся ситуацией с распространением заболевания Сovid-19 (коронавирусом), приостановка пятничных и коллективных молитв в мечетях Крыма, а также любых просветительских и образовательных мероприятий продлена до конца апреля.

Кроме того, до 30 апреля 2020 года приказом Муфтия Крыма приостановлено проведение традиционных религиозных обрядов – дуа, обряды имянаречения и никях (бракосочетание). Погребальные обряды и дженазе-намаз проводить максимально кратко, с соблюдением всех правил безопасности, без физического контактирования и рукопожатий. Имамам рекомендовано призывать верующих отказаться от проведения вышеперечисленных и других мероприятий, предполагающих коллективное участие и регулярно проводить разъяснительную работу, относительно мер по профилактике заболевания, — отмечают в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

Приказ Муфтия Крыма распространяется на всей территории Республики Крым и г. Севастополь и действует до 30 апреля 2020 года. В случае необходимости действие Приказа будет продлено.

Ограничительные меры на проведение коллективных молитв в мечетях Крыма продлены

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