Ограничительные меры по коронавирусу в Севастополе продлены

В Севастополе ограничительные меры по коронавирусу, согласно Указа Губернатора города от 29.04.2021 №44-УГ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности», продлены до 30 июня 2021 года. Решение озвучили на заседании оперативного штаба города.

Губернатор Михаил Развожаев поручил Департаменту общественной безопасности совместно с полицией продолжить контроль за соблюдением мер по предотвращению распространения COVID-19. Все массовые культурно-досуговые мероприятия должны проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Рекомендации для жителей города остаются прежними — это соблюдение масочного режима и социальной дистанции, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В Севастополе также раздумывают о введении запрета на работу объектов общественного питания с 24:00 до 6:00. С таким предложением выступил главный санитарный врач. Но! По словам губернатора, введение такой меры негативно скажется на предпринимателях и поручил профильному заместителю встретиться с представителями бизнеса.

Пока не вводим эти меры, несмотря на предложение, но, тем не менее, просим представителей бизнеса пойти навстречу и более ответственно отнестись к соблюдению дезинфекции помещений и масочного режима сотрудниками предприятий общественного питания, — заявил Михаил Развожаев.

В Правительстве города по поводу возможного ограничения времени работы объектов общественного питания отмечают:

В прошлом году данное требование нанесло сильный урон данной отрасли. Это также заметно по налогам, которые поступили в бюджет: они снизились на 20% по сравнению с 2019 годом. Неоднократные встречи с представителями бизнеса говорят о том, что коллеги готовы ответственно относиться ко всем мерам, и нам кажется целесообразным усилить контроль, но не вводить новые ограничения. Лимит на те меры поддержки, которые мы оказывали ранее, в том числе прямые субсидии, — исчерпан. Искать новые средства для поддержки отрасли достаточно затруднительно для нашего бюджета, — заявила вице-губернатор Мария Литовко.

Еще один вопрос, рассмотренный на заседании, касается введения с 1 июня запрета на бронирование и заезд организованных групп детей в средства размещения, за исключением учреждений, включенных в реестр отдыха и оздоровления детей.

С точки зрения организованных групп детей заезды намечаются в течение июня месяца. Они связаны только с проведением спортивных мероприятий, которые будут на открытом воздухе, а также с учетом всех необходимых требований. На территории города Севастополя палаточных лагерей не планируется. Лагеря, находящиеся в реестре, готовы к проведению заездов, — говорит вице-губернатор Игорь Михеев.

В повестке заседания был также вопрос о возможном запрете проведения школьных выпускных. К его обсуждению члены оперштаба вернутся через две недели. Решение будут принимать в зависимости от эпидемиологической обстановки.