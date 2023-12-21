Огурцы – не яйца, тепличные предприятия Крыма должны насытить предновогодний рынок

Тепличные предприятия Крыма собрали больше 14,5 тысяч тонн овощей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук. До конца 2023 года ожидается небольшой рост урожая, на 3-5% больше уровня прошлого года.

Основные виды овощей, которые выращивают крупные и небольшие тепличные предприятия Республики — это томаты, огурцы и болгарский перец. Практически везде уборка уже закончена. Готовятся к высеву семян для урожая в следующем году. Сегодня побывали на одном из наших ведущих таких предприятий ТК «Белогорский». В этом году сотрудники комбината вырастили больше тысячи тонн томатов. До конца года планируют собрать больше семи тысяч тонн огурцов. В планах в 2024 собрать больше 9 тысяч тонн этого овоща среднеплодного сорта «Мева», — прокомментировал министр.

Глава минсельхоза Крыма добавил, что этот тепличный комбинат — это высокотехнологичный инвестпроект. Специальная «умная система» следит за сложными процессами отопления, вентиляции, капельного полива с узлами приготовления и подачи раствора минеральных удобрений, электроподсвечивания растений, регулированием концентрации углекислого газа и другими современными технологическими решениями. Микроклиматом и минеральным питанием здесь также управляет компьютер.

Напомню, первая очередь тепличного комплекса начала работать несколько лет назад. Позже ввели в эксплуатацию и вторую очередь. Кроме сложных научных технологий, которые применяют при производстве овощей здесь используют биологический метод защиты растений от вредителей. С ними борются полезные насекомые – энтомофаги. Наши тепличные предприятия поддерживаем. Возмещаем затраты на энергоносители для производства овощей и «досветку», — отметил Андрей Савчук.

Фото: минсельхоз РК.