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Огурцы – не яйца, тепличные предприятия должны насытить предновогодний рынок

Огурцы – не яйца, тепличные предприятия Крыма должны насытить предновогодний рынок

Опубликовал: CrimeaPRESS в Сельское хозяйство Крыма 21:27 21.12.2023

Тепличные предприятия Крыма собрали больше 14,5 тысяч тонн овощей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук. До конца 2023 года ожидается небольшой рост урожая, на 3-5% больше уровня прошлого года.

Огурцы – не яйца, тепличные предприятия Крыма должны насытить предновогодний рынок

Основные виды овощей, которые выращивают крупные и небольшие тепличные предприятия Республики — это томаты, огурцы и болгарский перец. Практически везде уборка уже закончена. Готовятся к высеву семян для урожая в следующем году. Сегодня побывали на одном из наших ведущих таких предприятий ТК «Белогорский».  В этом году сотрудники комбината вырастили больше тысячи тонн томатов. До конца года планируют собрать больше семи тысяч тонн огурцов. В планах в 2024 собрать больше 9 тысяч тонн этого овоща среднеплодного сорта «Мева», — прокомментировал министр.

Огурцы – не яйца, тепличные предприятия Крыма должны насытить предновогодний рынок

Глава минсельхоза Крыма добавил, что этот тепличный комбинат — это высокотехнологичный инвестпроект. Специальная «умная система» следит за сложными процессами отопления, вентиляции, капельного полива с узлами приготовления и подачи раствора минеральных удобрений, электроподсвечивания растений, регулированием концентрации углекислого газа и другими современными технологическими решениями. Микроклиматом и минеральным питанием здесь также управляет компьютер.

Напомню, первая очередь тепличного комплекса начала работать несколько лет назад. Позже ввели в эксплуатацию и вторую очередь. Кроме сложных научных технологий, которые применяют при производстве овощей здесь используют биологический метод защиты растений от вредителей. С ними борются полезные насекомые – энтомофаги. Наши тепличные предприятия поддерживаем. Возмещаем затраты на энергоносители для производства овощей и «досветку», — отметил Андрей Савчук. 

Огурцы – не яйца, тепличные предприятия Крыма должны насытить предновогодний рынок

Фото: минсельхоз РК.

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