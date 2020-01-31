Ох уж эти родственники… В Севастополе — кража в «узком семейном кругу»

В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району в Севастополе обратилась 33-летняя местная жительница — у её мужа похитили 10000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 34-летний ранее судимый родственник мужа заявительницы. Установлено, что подозреваемый, воспользовавшись запасным ключом от входной двери, в отсутствие хозяев проник в квартиру. Он похитил 10000 рублей, а затем скрылся. Украденные деньги потратил на приобретение спиртных напитков, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.