Охрану Крымского моста перед Новым годом усилят
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:08 15.12.2025

В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. Об этом сообщает правительство России.

На автодорожных подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи работают стационарные радиометрические комплексы, в которых способны досматриваться до 1150 машин в час. В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены, — говорится в сообщении.

По информации Минтранса, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.

источник: РИА Новости Крым

