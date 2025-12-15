Охрану Крымского моста перед Новым годом усилят

В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. Об этом сообщает правительство России.
На автодорожных подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи работают стационарные радиометрические комплексы, в которых способны досматриваться до 1150 машин в час. В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены, — говорится в сообщении.
По информации Минтранса, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.
источник: РИА Новости Крым
