«Окно в мир»: что нужно учитывать, если пришло время покупать новый телевизор

И этот вопрос, на самом деле, не праздный. Суть в том, что телевизоры из разряда той бытовой техники, которую производители постоянно совершенствуют. Как с точки зрения технических возможностей, так и с позиции стилистических решений. Разумеется, и цены не стоят на месте. Чем круче «аппарат», чем больший апгрейд произведён, тем дороже он будет стоит. Но! Не всегда оправдано, говорят специалисты. Они рекомендуют к покупке телевизоров подходить скрупулёзно, скептично относиться к разрекламированным новинкам, ориентироваться не на сиюминутные PR-течения, а подбирать устройства, исходя из функциональности техники и её пригодности к использованию в конкретных условиях. Главный совет: при покупке такого оборудования стоит придерживаться «золотой середины» во всём — от набора опций, «внешних данных» и до, конечно, технических параметров.

Другими словами, универсальный телевизор 65 дюймов оправдает себя на 100% практически при любых обстоятельствах, тогда как его широко разрекламированный новомодный «коллега», обладающий массой «наворотов» и гигантским экраном, может всерьёз разочаровать. По той простой причине, что, наверняка, кофе он так и не сможет вам сварить, а какая-нибудь опция вроде «галерея из картинок» скорее всего вам так и не пригодится, но именно из-за её наличия вы переплатите за устройство немалую сумму.

Какие же моменты точно стоит учесть, выбирая телевизор для покупки? Скажем так, жизненно важных характеристик, которые однозначно будут определять уровень комфорта при дальнейшем использовании техники, несколько.

Диагональ

Как уже говорилось выше, огромная — не значит оптимальная. Да, конечно, сейчас… простите за каламбур… изо всех телевизоров несётся, что чем больше экран, тем более выражен эффект присутствия. Однако, факт таков: большие диагонали в полной мере «отрабатывают» заявленную «магию» только в помещениях значительной площади. Когда зрители могут от экрана находится на максимальном расстоянии — только так картинка действительно становится максимально реалистичной, а недочёты, связанные с разрешением не мозолят глаза.

Какая диагональ считается самой оправданной? Ответ на вопрос зависит от вида помещения, в котором техника будет работать. Так:

в кухню — с диагональю в 32 дюйма;

в детскую комнату и в спальню — с диагональю в 47-48 дюймов;

в гостиную отлично впишется телевизор с диагональю в 65 дюймов;

Почему «максимально больше — не значит лучше»? По оценкам специалистов, эйфория от поезда, мчащегося на тебя с огромного экрана, быстро проходит. Огромная диагональ телевизора уже через месяц-другой начинает утомлять глаза, к качеству картинки появляются претензии, а ожидаемый комфорт при просмотре так и не случится — картинку на больших экранах бывает сложно охватить взглядом, так что она практически всегда остаётся не полной.

Разрешение

Здесь запоминаем следующее:

Если выбираете телевизор для помещений, в которых просмотр ТВ-программ лишь фон — кухня, дача, офис и т.д., а диагональ экрана до 32 дюймов — то вполне можно остановиться на разрешении HD (1280х720). Не новомодное решение, но при заявленных характеристиках будет отличным выбором.

А вот самым, пожалуй, оптимальным вариантом, можно считать Full HD (1920х1080) с частотой кадров не менее 24/сек. Даёт хорошую картинку на телевизорах с практически любой диагональю. Да и производители ТВ-контента чаще всего ориентированы на такое разрешение экрана.

Что же касается форматов, которые были представлены на рынке не так давно, но сейчас активно рекламируются — а это 4K или UHD (3840х2160) и 8К (7680х4320) — то:

то первый идеально подходит, если ваш телевизор будет «заточен» на работу с контентом YouTube, а также с сериалами, фильмами и играми.

второй же… подождите покупать. Он крут, но заплатите больше за ожидания, чем за реальные возможности и удовольствие.

Матрица

Ещё один параметр в характеристике телевизоров, от которого напрямую зависит качество изображения. Тут учесть стоит вот что: на данном этапе вся техника оснащена матрицами типа LED, QLED, OLED. Что это значит:

LED. Самая распространённая технология. Основана на жидких кристаллах с подсветкой на светодиодах. Есть два подтипа такой матрицы:

IPS — обеспечивает хорошие углы обзора и цветопередачу, но несколько «грешит» с контрастностью. Идеальный выбор, если предполагается просмотр контента при естественном освещении.

VA — технология даёт отличную контрастность, но может чуть искажать картинку при изменении угла обзора. Но! Для посиделок перед телевизором по вечерам — это хорошее решение.

OLED. Усовершенствованная технология LED. Даёт яркую и насыщенную картинку за счёт подсветки синих светодиодов.

QLED. Ещё более совершенная технология, в основе которой — так называемые «квантовые точки». Премиальная цветопередача и контрастность. Особенность таких телевизоров — они ультратонкие.

Устройство с какой матрицей выбрать? А дело в деньгах: LED обычно применят в бюджетных моделях, тогда как QLED в технике дорогой. На а QLED, говорят специалисты, стоит выбирать, когда соотношение «цена-качество» должно быть сбалансировано по максимуму.

Все ли это параметры телевизоров, на которые стоит обращаться внимания при покупке. Далеко не все. Для того, чтобы сделать правильный выбор, также неплохо было бы разобраться с такими характеристиками как:

операционная система (WebOS , Tizen, Android TV );

наличие разъёмов (HDMI, USB, Ethernet, Digital Optical Out, Wi‑Fi);

тип тюнера (DVB‑T/DVB‑T2, DVB‑C/DVB‑C2, DVB‑S/DVB‑S2);

дополнительные функции (PVR, PiP, HDR, Bluetooth, 3D, Curved display, пульт дистанционного управления).

Главная рекомендация здесь: определяясь с такого рода параметрами — советуйтесь с консультантами. Бывает так, что самая простенькая по цене модель телевизора, но от менее разрекламированного бренда, скрывает в себе гораздо больше возможностей, чем дорогостоящее детище от суперизвестного производителя. Да и такие консультации однозначно помогут лучше сориентироваться в богатом ассортименте ТВ-техники, представленной сегодня на рынке, когда речь идёт об её эксплуатации в конкретных условиях.