Около двух тысяч военнослужащих, призванных осенью, начали службу на Черноморском флоте

С начала осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу почти 2 000 новобранцев прибыли для прохождения военной службы на корабли и в воинские части Черноморского флота.

На данный момент общее количество прибывших военнослужащих составляет 100 процентов и полностью закрывает потребность флота в молодом пополнении. После прибытия на флот все военнослужащие осеннего призыва прошли подготовительный курс, в ходе которого получили знания и навыки по основным направлениям общевойсковой подготовки, — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Последнее пополнение поступило на флот накануне. Из Республики Татарстан прибыла последняя группа молодого пополнения в количестве 27 человек. Таким образом, в ходе осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу на Черноморском флоте план призыва выполнен в полном объёме.