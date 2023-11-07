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Олег Царев дал первое интервью после покушения
Скриншот: "Первый Севастопольский"

Олег Царев дал первое интервью после покушения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:44 07.11.2023

Олег Царев жив, лечится, чувствует себя хорошо. Об этом сам политик рассказал телеканалу «Первый Севастопольский». По словам медиков, его состояние расценивается как удовлетворительное, сейчас он проходит реабилитацию в одном из госпиталей. Самое же примечательное, что это первое интервью политика, пережившего в Крыму покушение. Видно — Царев идет на поправку.

Чувствую себя хорошо. Террористов никто бояться не будет, пускай они боятся — рано или поздно им придется ответить за то, что они сделали: за покушения, за акты террора, за войну, за то, что они сделали с Украиной, — сказал Олег Царев в интервью журналисту «Первого Севастопольского».

Пока идут следственные действия, он не имеет права рассказывать подробностей покушения. Олег Царев лишь отметил, что очень помогли записи камер видеонаблюдения и показания сотрудников.

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