Олег Царев дал первое интервью после покушения

Олег Царев жив, лечится, чувствует себя хорошо. Об этом сам политик рассказал телеканалу «Первый Севастопольский». По словам медиков, его состояние расценивается как удовлетворительное, сейчас он проходит реабилитацию в одном из госпиталей. Самое же примечательное, что это первое интервью политика, пережившего в Крыму покушение. Видно — Царев идет на поправку.

Чувствую себя хорошо. Террористов никто бояться не будет, пускай они боятся — рано или поздно им придется ответить за то, что они сделали: за покушения, за акты террора, за войну, за то, что они сделали с Украиной, — сказал Олег Царев в интервью журналисту «Первого Севастопольского».

Пока идут следственные действия, он не имеет права рассказывать подробностей покушения. Олег Царев лишь отметил, что очень помогли записи камер видеонаблюдения и показания сотрудников.