Олег Зубков прокомментировал инцидент с тигром и маленьким ребенком в «Тайгане»

Учредитель, владелец и руководитель парка львов «Тайган» Олег Зубков прокомментировал инцидент с годовалым ребенком и тигром. Подробнее о происшествии — ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Вкратце: 26 сентября тигр откусил большой палец левой руки годовалому ребенку, которого держала на руках и поднесла близко к клетке 22-летняя мама. Остальные нюансы и подробности изучают следователи. Ну а Олег Зубков уверен: виновны как раз родители малыша, взрослые, которые за него и отвечают. По его словам, данное происшествие стало возможным исключительно при грубом несоблюдении мер личной безопасности, прежде всего, сопровождающими годовалого ребенка взрослыми.

Поскольку несовершеннолетние дети не несут за себя ответственность, за них несут ответственность сопровождающие взрослые. Это прописано нашими правилами, это включается в путеводители. Об этих мерах также сообщается на территории парка, — сказал Олег Зубков.

Он добавил, что свидетелями инцидента стали другие посетители парка. И они дают показания.

Что же касается вольера (в Интернете немало версий, что внешнее ограждение было установлено «слишком близко» к клетке с тиграми), Зубков уверяет:

На этот вольер имеется заключение экспертов о полном соответствии ГОСТам, строительным правилам и нормам… Однозначно, тигр не могу высунуть лапу и даже коготь из вольера.

В любом случае последнее слово за проверяющими из прокуратуры и Следственного комитета.