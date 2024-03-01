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«Он вам даст батон с взрывчаткой, принесете мне батон»… История из Симферополя про тайник и бомбу
Фото: ВК, Верховный Суд Республики Крым

«Он вам даст батон с взрывчаткой, принесете мне батон»… История из Симферополя про тайник и бомбу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:34 01.03.2024

Симферополец осужден к 9 годам лишения свободы за преступление против общественной безопасности. И это не пародия на плохой детектив, но реальная и поучительная история. Верховный Суд Республики Крым оставил без изменения суда первой инстанции, которым житель Симферополя признан виновным в незаконном приобретении, ношении взрывных устройств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Согласно приговору суда первой инстанции, житель Симферополя 1985 г.р. по ранее переданным ему координатам обнаружил «тайник» с находящимися в нем самодельным взрывным устройством. Тайник был расположен в парковой зоне г. Симферополя. Следуя указаниям переданным неизвестным ему лицом посредством мессенджера, осужденный извлек пакет с взрывным устройством и намеревался перенести к себе домой, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Таким образом, его преступная деятельность была пресечена, — рассказали в Верховном Суде.

В судебном заседании осужденный свою вину признал частично. Согласно его показаниям, он посредством мессенджера общался со своим давним знакомым, который поддерживает связи определенного характера с представителями украинских спецслужб. От этого же знакомого и позвонил неустановленный следствием мужчина, передавший координаты «тайника».

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Ранее суд признал жителя Симферополя виновным в незаконном приобретении, ношении взрывных устройств, совершенные с использованием информационно – телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Судом первой инстанции ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 000 рублей.

Не согласившись с приговором, осужденным и его защитником были поданы апелляционные жалобы, с требованием переквалифицировать действия осужденного, признать смягчающим наказание обстоятельством активное способствование раскрытию и расследованию преступления, вследствие чего назначить условное наказание.

При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, Верховный Суд Республики Крым, изучив материалы дела, выслушав доводы апелляционных жалоб и мнение сторон, оставил без изменения приговор суда первой инстанции. Приговор вступил в законную силу.

PS. «А за это, друг мой пьяный, – говорил он Епифану, – Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин…»

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