Она утонула, а он испугался… В деле об исчезновении 20-летней студентки в Севастополе появилась ясность

Дело будет переквалифицировано.

В рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении студентки в Севастополе от подозреваемого получены признательные показания, сообщили в Следственном комитете.

Как ранее сообщалось, после обеда 29 сентября текущего года девушка вышла со своим спутником на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания. Спутник пропавшей студентки был задержан в качестве подозреваемого. В настоящее время от него получены признательные показания.

В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий, исследования на полиграфе, изучения средств объективного контроля, в том числе и оборудования самого судна, были полученные сведения о том, что в отношении девушки не было совершено насильственное преступление криминального характера.

В то же время установлено, что в результате нарушения норм и правил судовождения капитаном судна сложились такие обстоятельства, при которых терпящей бедствие в воде девушке им не была оказана своевременная помощь, не были приняты меры к ее спасению.

В настоящее время продолжается допрос подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по ч. 2 ст. 263 УК РФ – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Параллельно следователи и следователи-криминалисты продолжают отрабатывать иные версии возможного развития событий того дня. Во взаимодействии с сотрудниками полиции и МЧС не прекращаются поисковые мероприятия, их территория расширилась, — уточнили в Следкоме.

Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта уголовного дела меры пресечения.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления Следкома России по Республике Крым и городу Севастополю.

Фото: Следком.