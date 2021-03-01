ОНФ предлагает сделать техосмотр при оформлении ОСАГО добровольным

Пока российские автомобилисты радуются решению правительства РФ продлить действие диагностических карт до 1 октября 2021 года, экспертное сообщество предупреждает: проблема не решена, а лишь отсрочена.

Ее решением может стать отмена требования о прохождении техосмотра при оформлении полисов ОСАГО. Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов уверен, что сегодня процедура техосмотра лишь создает автомобилистам дополнительные финансовые трудности и является бессмысленной тратой времени, поскольку не помогает выявлять потенциально опасные автомобили. Вступление в силу новых правил техосмотра грозит системе ещё большим хаосом и может способствовать росту коррупционной составляющей.

Эксперт уверен, что процедура техосмотра должна иметь добровольный характер для легковых автомобилей физических лиц. Автовладельцам нужен выбор: заплатить некий повышающий коэффициент за полис ОСАГО либо пройти техосмотр, совмещенный с техобслуживанием. Если говорить о первом варианте, то страховщики вполне могут сами определять, несет ли автомобиль какие-либо риски, и в соответствии с этим назначать тариф в рамках действующей системы тарификации ОСАГО. Проще говоря, отсутствие или наличие ТО может служить тарифным фактором, считает Пётр Шкуматов.

Я вижу техосмотр как добровольную процедуру для легковых автомобилей, которые принадлежат частным лицам и используются в личных целях. Риск ДТП по причине неисправности следует переложить на страховые компании, которые будут определять справедливый тариф для транспортных средств в разном техническом состоянии. Если состояние ТС идеальное, то автомобилист всегда сможет пройти ТО и доказать страховой, что у него с автомобилем всё в порядке и получить скидку на полис. Чтобы обезопасить участников дорожного движения от водителей, предпочитающих устанавливать «колхозный ксенон» и ездить зимой на сликах, инспекторам ГИБДД можно дать право по исчерпывающему перечню неисправностей запрещать эксплуатацию ТС до момента устранения этих неисправностей. Сегодня же операторы техосмотра придерживаются следующего принципа: «нет исправных автомобилей, есть не прошедшие техосмотр». Нужно гонять автомобилистов между СТО и ТО, устраняя «неисправности», множащиеся как «грибы после дождя», даже если автомобиль неделю как сошел с конвейера. Каждый такой «тест» стоит от 2 тысяч рублей. При этом автомобилист даже толком не может пожаловаться на оператора пункта ТО, нашедшего несуществующую неисправность в машине и отправившего её чинить. Никаких претензионных процедур фактически не предусмотрено, а на время споров эксплуатация автомобиля запрещена, оформлять страховку нельзя. Особенно остро проблема стоит в регионах, где пунктов ТО мало, ехать до них — фактически ехать до областного центра, иногда не одну сотню километров и уходить на второй круг дороже, чем «договориться» с «экспертом-техником». Именно поэтому техосмотр легковых авто частных лиц должен стать добровольным, а если человека не устраивает тариф ОСАГО с повышающим коэффициентом, то он может съездить и пройти техосмотр, совмещенный с техосблуживанием. В результате получится абсолютно сбалансированная конструкция, которая уравновесит интересы самых разных сторон, а людьми, которые решаются ездить на опасных автомобилях, займутся инспекторы ГИБДД на дорогах в обычном режиме, — цитирует эксперта пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

