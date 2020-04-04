Онлайн-арбитраж — способ заработка в Интернет, при котором малые деньги можно превратить в большие

Всемирная сеть Интернет давно уже перестала быть просто «окном в мире», через которое можно увидеть нечто неведомое, развлечься, пообщаться с друзьями, чему-то научиться, себя показать и на других посмотреть. Что уж там… многие из нас её просторы более или менее удачно используют себе во благо не только для души и разума, но и как место для заработка. Одни «продают» свои таланты, умения и услуги, другие торгуют всевозможными товарами. Последние в основном представлены теми, кто создаёт и продвигает свои собственные торговые площадки, и теми, кто «ставит себе на службу» уже существующие крупные платформы, аудитория которых без преувеличения весь мир.

Какая стратегия более выигрышная? Ситуации разные — результаты, соответственно, тоже, так что сравнение в общем-то и не уместно. Между тем, эксперты утверждают: прежде чем стартовать со своим обособленным бизнесом в Интернет, когда речь идёт о купле-продажи товаров, стоит попробовать себя на проверенных сотнями тысяч бизнесменов площадках. С чего начать, а если дело пойдёт отлично, то и продолжать? Одна из самых популярных на данный момент стратегий ведения предпринимательской деятельности в Интернет-сети, по оценкам специалистов, это онлайн-арбитраж на платформе электронного гипермаркета Amazon. Именно этот интернет-магазин сегодня является самой большой в мире «кладовой» самых разных, но исключительно востребованных товаров. Тут можно найти всё: от книг, программного обеспечения, электроника до еды, игрушек и ювелирных изделий. Круглосуточно просторы платформы в поисках нужной продукции бороздят сотни тысячи покупателей — это ли не повод занять здесь своё «место под солнцем»?

В чём суть онлайн-арбитража на Amazon?

Прибыль предприниматель получает, перепродавая товары (чаще небольшие партии), купленные им не в качестве партнёра поставщика, а в статусе обычного покупателя. Дело в том, что на Amazon представлены десятки компаний, реализующих ту или иную продукцию, так что найти нужный вам товар по более низкой цене, а затем продать его чуть (а то и значительно) дороже, как правило, не составляет особого труда. Есть в этой стратегии, разумеется, и «подводные камни», но, как утверждают специалисты, именно онлайн-арбитраж лежит в основе финансового успеха многих коммерсантов мира.

Плюсы такой модели построения бизнеса?

Основных, как минимум, пять:

Первый: стратегия довольна проста. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы реализовать цепочку «купи дешевле — продай дороже».

Второй: онлайн-арбитраж не требует особых вложений. И это особенно важно на начальном этапе создания дела. В частности, к примеру, нет необходимости вкладываться в создание и продвижение собственного бренда, а… знатоки соврать не дадут… это занятие не только затратно по времени, но и весьма накладно в плане материальных издержек.

Третий: все процессы — как купля товаров, так и их продажа — происходят на одной площадке. При этом руководят ими бизнесмены, в буквальном смысле слова, не вставая с диванов. Все вопросы решаются онлайн, без лишних разъездов и т.д.

Четвёртый: онлайн-арбитраж на Amazon позволяет «не связываться» с логистикой — предприниматели пользуются доставкой и складом площадки.

Пятый: процесс онлайн-арбитража выстроен по определённым шаблонам, так что для работы владеть английским языком на уровне «супер профи» нет необходимости.

Хорошее начало…

Какими должны быть первые шаги, чтобы онлайн-арбитраж на Amazon стал по-настоящему успешным бизнес-проектом?

Целесообразно начинать с мониторинга своей ниши и определения степени конкуренции. Выполнив соответствующую исследовательскую и аналитическую работу, вы переходите к этапу поиска товаров, используя категории и подкатегории на Амазон. При этом важен выбор оптимальных критериев поиска и точная определенность с нужным вам товаром. Необходимо также определиться с ожидаемым уровнем объема месячных продаж. Это условие принятия правильных решений, связанных с закупками, — дают рекомендации специалисты компании «Партнер Трейд», которые знают об онлайн-арбитраже на платформе Amazon всё и чуточку больше.

И ещё: говоря о старте дела на Amazon, специалисты советуют максимально серьёзно отнестись к построению своей линии поведения на платформе. Всё дело в том, что формально Amazon перепродажи отнюдь не поощряет. Таким образом, кричать на каждом углу о том, что вы проповедуете именно такую модель предпринимательства, точно не стоит.

Но! При правильном ведении бизнеса такая осторожность окупает себя с лихвой: Amazon считается доминирующей площадкой электронной коммерции, сфера деятельности которой — все страны мира (есть куда расти, не так ли?), так что деньги тут «водятся» по-настоящему немалые.