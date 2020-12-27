Онлайн-игры иногда возрождают легенды недавнего прошлого. Попробуем угадать мелодию

В 90-х это был настоящий телевизионный прорыв. Популярности игры «Угадай мелодия» могли позавидовать 99% всех телепроектов (разве что «Поле чудес» оставалось на недосягаемом Олимпе успеха). Калька американского шоу «Name That Tune» прижилась и стала настоящим хитом. Залогом успеха стали харизматичный, необычный ведущий Вальдис Пельш, яркое оформление студии, технические «примочки», живой оркестр в студии и собственно азарт игры.

Кто быстрее угадает прозвучавшие в немного странной электронной обработке фрагменты куплетов, припевов, проигрышей известных (справедливости ради, почти всегда известных) песен. А может, кто-то угадает с трех-четырех-пяти нот? Шоу захватывало и заставляло зрителей «по эту сторону экрана» не просто сопереживать игрокам, но и самим становиться «знатоками» мелодий.

Шло время. Телевизионные шоу изменились К добру, или ходу, сейчас не важно. Но «Угадай мелодию» вроде бы в архиве и в памяти фанатов… Ан нет! Желаете «тряхнуть стариной», оттянуться, проверить свои знания хитов, наконец, показать подрастающему поколению, что такое настоящие музыкальные шоу? Добро пожаловать в мир онлайн-игр. Переходим по ссылке gamiplay.ru/igry-ugadaj-melodiyu и наслаждаемся игрой. Это можно назвать возрождением легенды, но это, точно, не «ретро». Важно, что компьютерная «Угадай мелодию» одинаково приятна и полезна взрослым и детям. Для родителей она приятное воспоминание, а для маленьких геймеров – эстетическое развитие, проверка слуха и голоса, тренировка зрительной и слуховой памяти. А еще это полезное времяпровождение для всей семьи.

Кривят душой, кто утверждают о засилье игр агрессивных, жестоких, даже аморальных. В мире онлайн-развлечений огромное количество детских добрых игр любых жанров: от аркад до стратегий, от бродилок до спортивных, от «мультяшек» до интеллектуальных развлечений. Онлайн-игры (а это целое направление!) «Угадай мелодию» — универсальны в своем выравнивании возрастов. Впереди праздничные дни, каникулы, дни отдыха – попробуйте сыграть в эту музыкальную викторину в форматах: хозяева против гостей, дети против взрослых. Такое семейное, уютное развлечение не оставит никого равнодушным.

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