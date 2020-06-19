Онлайн-мошенники: как обезопасить детей и сохранить родительский бюджет?

Активная жизнь в социальных сетях, увлечения онлайн-играми, поиски легкого заработка карманных денег, желание обладать современными гаджетами – все это присуще многим современным подросткам.

В тоже время при определенных условиях это может нести скрытую опасность, — говорят специалисты.

Как защитить детей от кибермошенников и сберечь средства родителей – консультируют специалисты Отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка России и сотрудники МВД по Республике Крым.

Фейковые страницы

Онлайн-мошенники придумывают все новые способы повлиять на подростка и выманить персональные данные, данные банковских карт и другие секретные сведения. Постараемся их систематизировать.

Одними из самых распространенных площадок для «творчества» мошенников являются фейковые страницы, на которых можно совершать онлайн-покупки: приобрести новые объекты или персонажей для онлайн-игр, стать участником «акции» и купить по заниженной цене новый гаджет. На подобные уловки часто попадаются и взрослые. Прежде чем вводить где бы то ни было персональные данные, пароли, коды или реквизиты банковской карты, удостоверьтесь, что это не мошенническая страница. Сайт-клон обязательно будет указан с ошибкой. Иногда разница – в один-два символа.

Легкий заработок в интернете

Объявления с предложениями легкого заработка в интернете — также популярный метод воздействия на детскую психику. Мошенники могут предложить вложить средства в «сверхприбыльный проект», который на деле оказывается финансовой пирамидой, и организаторы исчезают сразу после сбора денег. Бывает, для быстрого заработка необходимо просто зарегистрироваться на сомнительном сайте и выполнять задания, после чего предстоит оплатить комиссию для вывода «заработка». Здесь и подстерегает опасность передать данные карт в руки махинаторов. Насторожить должны любые обещания молниеносной прибыли – преступники и рассчитывают на неопытность детей.

Чтобы упредить подобные манипуляции, родителям стоит обсуждать с ребенком возможности достичь нужной цели: например, помочь составить финансовый план, чтобы накопить необходимую сумму или часть суммы, или предложить другие методы.

Участие в лотереях и розыгрышах

Достаточно легко мошенники завлекают ребенка предложением поучаствовать в «беспроигрышных» розыгрышах или лотереях. Часто для того, чтобы вызвать доверие, рассылаются сообщения от имени авторитетных в кругах подростков блогеров. Обязательным шагом для получения средств в таких схемах последует необходимость оплатить комиссию за доставку «приза» или за другие сопутствующие услуги – для этого нужно будет совершить переход по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Если ввести на таком сайте данные банковской карты, мошенники смогут ими воспользоваться для списания средств.

Нужно помнить, что просьба что-то предварительно оплатить для участия в конкурсе – это уже повод усомниться в подлинности онлайн-площадки и в благих намерениях организаторов. Следует прочитать отзывы о них в интернете.

Просьбы о помощи в соцсетях и дружба на форумах

По словам начальника Отдела по раскрытию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий Управления Уголовного розыска МВД по Республике Крым подполковник полиции Вадима Потылева, в соцсетях мошенники обычно не церемонятся – взломав аккаунт, они от имени друзей сразу просят о финансовой помощи, умоляют занять в долг или шлют ссылку якобы на какие-то ваши совместные фото.

На самом деле в ссылке — вредоносный вирус, который крадет с гаджетов персональные данные, логины и пароли от личных кабинетов. В таких случаях лучше сразу перезвонить друзьям и уточнить, он ли ведет переписку и действительно ли попал в сложную ситуацию. Не стоит пренебрегать и установкой антивирусов на все гаджеты. Для маленьких детей существуют и программы родительского контроля. Также следует побеседовать с ребенком и объяснить ему, что передавать данные банковских карт или паспортов родителей нельзя никому и ни при каких условиях – втираясь в доверие на форумах, собеседники-мошенники выдумывают любые предлоги, чтобы получить эту информацию. А после – украсть деньги со счета или даже взять кредит на чужое имя.

В современном мире обучаться финансовой грамотности нужно еще со школьной скамьи. Это поможет избежать потери средств для всей семьи в настоящее время и поможет подрастающему поколению грамотно и безопасно управлять своими финансами в будущем. Детям можно рассказать о правилах финансового поведения, предложить почитать соответствующую литературу, разобраться вместе в теме финансов. Родителям стоит подключить СМС или push-оповещения ко всем банковским картам, чтобы сразу заметить подозрительные покупки и не переводить на банковскую карту ребенка большие суммы. Можно ограничить суммы списаний или количество операций по карте в день – так мошенники не смогут списать все средства, – советует начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля Отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка России Михаил Наков. – Нужно всегда оставаться бдительными, проверять подлинность сайтов, если собираетесь совершить покупку, и не передавать посторонним персональную информацию.

Главное правило, говорит Вадим Потылев, позволяющее не попасть на уловки мошенников – не поддаваться на эмоции и провокации, а также помнить, что любые персональные данные, выложенные в интернет, могут быть использованы против Вас.

Если же Вы стали жертвой мошенников, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции. И помните: раскрывать преступления всегда легче «по горячим следам», — подчёркивают правоохранители.

Источник: пресс-служба Отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка России; пресс-служба МВД по Республике Крым