Онлайн-обменник GreenCash — конвертация практически любой валюты

По статистике, каждый второй россиянин так или иначе, но пользуется электронными деньгами. Проводят платежи, переводят средства родным-близким-друзьям и т.д. Большинство отмечают, что этот способ совершать финансовые операции на день сегодняшний — максимально удобный. Но! При всех плюсах есть и минусы: не все сервисы платёжных систем адекватно взаимодействуют друг с другом, не все предлагают удобные схемы конвертации одной валюты в другую, комфортные комиссии и приемлемые скорости проведения операций. И ладно, если доводится совершать такие «трюки» время от времени, а если они — постоянная необходимость?

Разумный выход — открыть для себя обменные пункты онлайн. Один из ведущих порталов, специализирующих на оказании таких услуг — онлайн-обменник GreenCash. Почему именно он? По оценкам специалистов, на текущий момент эта платформа предлагает клиентам наиболее выгодные условия сотрудничества.

Как работает GreenCash?

Принцип работы онлайн-обменника GreenCash элементарно прост и прозрачен. При этом (что ВАЖНО!) сервис имеет все разрешительные документы на ведение такого рода деятельности. В целом же про GreenCash нужно знать следующее:

сервис работает практически со всеми валютами мира;

«связывает» друг с другом практически все платёжные системы.

В частности, речь идёт о международной системе расчетов WebMoney.

Пользуясь услугами сервиса, можно оперативно, удобно и легко произвести обмен с WMZ, WMR, WME, WMX на наличные, любую карту банка и на другие виды электронных валют. Мы предоставляем услуги обмена WebMoney физическим и юридическим лицам, — отмечают специалисты онлайн-обменника GreenCash.

Почему GreenCash — лучший выбор

Если сравнивать онлайн-обменник GreenCash с его «коллегами» по рынку, то можно выделить ряд параметров, которые высоко ценят пользователи сервиса.

К таковым, в частности, относятся:

круглосуточное обслуживание;

сервис работает 7 дней в неделю (оформить запрос можно как в выходные, так и в праздничные дни);

индивидуальные подход к клиентам: если возникают какие-либо вопросы, то всегда есть возможность связаться с консультантом;

сервис предоставляет возможность отслеживать движения средств на счету;

низкие комиссии;

клиенты онлайн-обменника могут на платформе хранить электронные деньги.

Гарантирует ли сервис безопасность сделок? Да, однозначно. GreenCash (что ВАЖНО!) имеет все разрешительные документы на ведение такого рода деятельности и соответствующим образом аттестован.