Онлайн пресс-конференция Сергея Аксёнова: о готовности туристической отрасли Крыма к сезону и не только

Глава РК Сергей Аксёнов рассказал о готовности туристической отрасли Крыма к летнему сезону и особенностях снятия ограничений, вызванных распространением коронавируса, в рамках онлайн пресс-конференции ТАСС.

Он отметил положительную динамику открытия межсубъектового туристического сезона в Крыму и добавил, что номера в крымских гостиницах среднего ценового сегмента забронированы до сентября. При этом, по словам Главы Республики, массового повышения стоимости в крымских объектах размещения не зафиксировано.

В Крыму уже официально начали работу более 650 объектов размещения. Ежедневно ещё 50-60 заявлений поступает по тем объектам, которые готовы открыться, — сообщил Глава РК.

По мнению Аксёнова, количество туристов, приехавших в Крым в этом году, будет меньше прошлогоднего показателя на 10-15%.

В прошлом году Крым принял более 7 млн. туристов. Сегодня мы видим, что динамика за июль и август зашкаливает. Мы понимаем, что с учетом того, что закрыты заграничные курорты, многие поехали в Краснодарский край, в Республику Крым. По количеству туристов за эти месяцы показатели прошлого года будут превышены, – пояснил Глава РК.

По его словам, соотношение цены и качества в крымских отелях и гостиницах должны быть соответствующими. Глава Республики считает, что крымским отельерам необходимо работать на перспективу и учитывать конкуренцию с заграничными курортами. Он акцентировал внимание на мерах поддержки туристической отрасли и отметил, что в случае второй волны коронавирусной инфекции «никого один на один с бедой не оставят».

Также Сергей Аксёнов подчеркнул полную готовность системы здравоохранения Республики Крым к новым возможным всплескам распространения заболевания.

Отвечая на вопросы журналистов о развитии индустрии гостеприимства в Крыму, Глава РК озвучил глобальные планы по реконструкции исторических памятников культуры и возобновлению раскопок на территории Республики Крым. По мнению Аксёнова, данные меры повысят туристическую привлекательность Крыма.

Кроме того, в ходе мероприятия обсуждались вопросы теневого сектора туристической отрасли полуострова, планы по модернизации системы водоснабжения, улучшению дорожной и транспортной инфраструктуры Республики Крым.

Фото: пресс-служба Главы РК.