Онлайн-сервис BlaBlaCar перестал работать в Крыму

Французский онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar перестал работать на территории Крыма из-за ограничительных мер Европейского Союза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского подразделения компании.

Сервис BlaBlaCar не работает на территории Крыма в соответствии с ограничительными мерами Европейского Союза, — отметили в компании.

В технической поддержке также подтвердили, что сервис не работает на данной территории.

Приносим наши извинения за доставленные неудобства, — сообщили там, уточнив, что сервис перестал работать в Крыму в этом месяце.

При этом пользователи соцсетей отмечают, что BlaBlaCar перестал работать в Крыму примерно с 12 февраля.

Международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar основан в 2006 году французом Фредериком Мазеллой. Это крупнейшее в мире сообщество автомобильных попутчиков. Cервисом BlaBlaCar пользуется более 85 млн. человек в 22 странах (в том числе более 25 млн. в России).

По словам председателя комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка, уход сервиса из Крыма не окажет никакого влияния на его жителей, поскольку большинство не знало о его существовании. Для туристов, по словам Черняка, предусмотрены альтернативные способы перемещения.

Есть такое хорошее выражение «Отряд не заметил потери бойца». Урона для крымского туристического потока — ноль целых ноль десятых, — сказал Черняк.

По его словам, гости полуострова смогут пользоваться группами в соцсетях по поиску попутчиков и сайтами, автобусными перевозками, также есть возможность арендовать машину, мотоцикл или велосипед. Кроме того, в Крыму запускается пригородное железнодорожное сообщение – рельсовые автобусы.