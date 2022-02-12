Онлайн-каталог запчастей «John Deere» — помощник для тех, кто работает на технике бренда

Число отечественных фермеров и специализированных организаций, в автопарке которых есть какая-либо техника знаменитого американского бренда «John Deere», с каждым годом растёт. И немудрено — машины этой компании отличаются своей надёжностью и неприхотливостью, что крайне важно в довольно сложных российских условиях эксплуатации. Между тем, несмотря на фактическую «неубиваемость» представителей этого легендарного семейства (а бренду ни мало ни много уже 170 лет), проблемы с ними всё же есть. Да, они работают, как правило, без претензий долгое время, однако — как и любая другая техника — со временем изнашиваются, требуют ремонта, модернизации и т.д. Так вот, сложность в том, что «американцы» довольно привередливо относятся к любым вмешательствам в их «организм». Поэтому специалисты рекомендуют и их ремонт доверять экспертам, специализирующимся на этом бренде, и — главное — делать ставку на оригинальные «джондировские» запчасти.

В чём тут сложность, скажете? В том, чтобы приобрести такие детали надлежащего качества. Магазинов, с предложениями такого рода, разумеется, много, но далеко не все из них предлагают сертифицированную продукцию. Совет? А он один: сотрудничать с компаниями, напрямую связанными с брендом-производителем. В России это ООО «СТК»: онлайн-каталог «Джон Дир» включает в себя практически все комплектующие, от которых зависит бесперебойная работа техники бренда.

У нас богатый опыт работы с запасными частями всемирно известного бренда «Джон Дир». Помогаем подобрать требуемые комплектующие и осуществляем их доставку в минимально сжатые сроки. Наличие прямого контакта с компанией-производителем обеспечивает выгодные расценки на весь перечень предлагаемой нами продукции, — отмечают специалисты компании «СТК».

От болтов и гаек до опорных катков, от «звёздочек» до гусеничных цепей — в каталоге «Джон Дир» десятки позиций. И — внимание! — на все детали есть сертификаты, гарантирующие качество продукции и подтверждающие оригинальность запчастей. Что буквально значит — они отвечают мировым стандартам. Залог того, что техника будет служить верой и правдой своим владельцам ни один год.

Отметим и такой момент: компания «СТК» осуществляет доставку продукции по всей России. И это однозначный «плюс». Потому как такой принцип работы является однозначным ответом на решение проблемы организаций, работающих в отдалённых регионах страны, где в принципе довольно сложно приобрести детали для специализированной техники, не говоря уж об оригинальных запчастях для машин-«иностранцев». Тем более, когда речь идёт о необходимости сделать это быстро, да ещё и с подсказками специалистов, максимально профессионально разбирающихся в такого рода технике.

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