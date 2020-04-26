Оперативная «коронавирусная сводка» по Севастополю на 26 апреля

По состоянию на утро 26 апреля новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Севастополе не зарегистрировано. В стационаре инфекционной больницы находятся 24 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь.

С начала года в Севастополе зарегистрирован 31 случай заболевания, семь человек выписали после выздоровления.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 123 человека. Под наблюдением по месту жительства 1126 человек.

В режиме обсерватора — пансионат «Изумруд», Свято-Георгиевский монастырь.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе» для организации адресной помощи пожилым людям: +7 (8692) 227-227.