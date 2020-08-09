Оперативная «коронавирусная» сводка по Севастополю за 9 августа

По состоянию на утро 9 августа в Севастополе зарегистрированы 7 новых случаев заболевания COVID-19. Пятеро из заболевших – пенсионеры. Ещё двое местных жителей — среднего возраста. Источники заражения устанавливаются в ходе эпидрасследований.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 381 человек. В стационарах на лечении остаются 47 пациентов. Выздоровели 312 человек, 11 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 166 человек, в городской больнице № 9 – 112. Под наблюдением по месту жительства – 315 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко». Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.